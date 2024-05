Météo en Algérie : rafales de vent dans plusieurs régions du pays

Une alerte spéciale de l’Office National de la Météorologie a été émise concernant de fortes rafales de vent, atteignant des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, pouvant dépasser les 80 km/h, affectant plusieurs wilayas du pays.

Les wilayas concernées par cette alerte sont Béni Abbès, Timimoun, In Salah, El Bayadh, ainsi que les wilayas de la Ménia, Ghardaïa, Ouargla, Touggourt et El Oued. Selon cette alerte, les vents violents sont attendus à partir de ce jeudi à 13 heures et devraient se prolonger jusqu’à 22 heures.

Il est conseillé aux habitants des zones concernées de prendre les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et de rester informés des mises à jour météorologiques via les canaux officiels.

Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

L’ONM a révélé les prévisions météorologiques pour aujourd’hui. Le temps sera ensoleillé et stable à partir de demain samedi jusqu’à lundi, pour la période du matin jusqu’à midi.

Les conditions météorologiques seront généralement nuageuses à localement couvertes le long de la frontière algéro-malienne vers le centre du Sahara, le nord du Sahara, le Sahara oriental et la région des oasis, avec la formation de cellules orageuses isolées dans l’après-midi, provoquant des averses locales, notamment au nord du Sahara et dans la région des oasis. Le reste des régions du sud connaîtra un ciel dégagé à partiellement nuageux.

Le temps sera en général dégagé à partiellement nuageux. Dans l’après-midi, on prévoit la formation de quelques cellules orageuses isolées sur les Hauts Plateaux et la région des Aurès, entraînant quelques averses locales. Ces orages pourraient éventuellement atteindre localement les zones côtières de l’est durant la nuit.

Les températures varieront entre 22 et 29 degrés sur les régions côtières. Entre 26 et 38 degrés sur les régions intérieures.