Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues ?

Selon l’ONM, le temps pour la journée d’aujourd’hui présente des variations régionales significatives. En effet, dans les régions Ouest et Centre , l’office prévoit un ciel passagèrement nuageux, indiquant une journée avec des nuages épars dans ces régions.

Les régions de l’Est connaîtront des passages nuageux, pouvant être localement assez denses, entraînant des pluies par endroits. Ces pluies se manifesteront sous forme d’averses sur l’extrême est. Pour les régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé en général, offrant des conditions météorologiques plutôt clémentes.

Les températures maximales prévues pour demain, vendredi 02-02-2024, seront les suivantes :

• Entre 16°C et 20°C sur les régions côtières.

• Entre 10°C et 21°C sur les régions intérieures.

• Entre 18°C et 28°C sur les régions sahariennes.

Quelles sont les températures prévues en Algérie ?

Demain, différentes régions de l’Algérie connaîtront des conditions thermiques variées. À Boumerdes, la température maximale atteindra 15°C, offrant une journée relativement douce. Laghouat affichera 14°C, tandis que Tizi Ouzou connaîtra une journée légèrement plus fraîche avec 16°C. Medea prévoit une température maximale de 14°C, offrant un temps modéré. À Setif, la journée sera marquée par une température maximale de 13°C.

Tipaza, située sur la côte, offrira des conditions plus douces avec une température maximale de 16°C. En revanche, Oum El Bouaghi à l’est connaîtra une journée plus fraîche avec 10°C. Bord Badji Mokhtar, dans le sud, enregistrera une température maximale de 24°C, indiquant des conditions plus chaudes. Timimoun, au cœur du Sahara, maintiendra une température de 16°C, offrant une journée agréable.

Les villes de Touggourt et Souk Ahras afficheront respectivement des températures maximales de 17°C et 11°C. Enfin, Khenchela prévoit une température maximale de 11°C. Ces prévisions fournissent un aperçu des conditions thermiques diverses à travers différentes régions du pays, permettant aux résidents de se préparer en conséquence.