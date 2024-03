Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

Dans une mise à jour récente, les services météorologiques nationaux ont partagé leurs prévisions pour ce samedi 16 mars, révélant un contraste marqué entre un nord partiellement nuageux et un sud généreusement ensoleillé.

D’après le dernier bulletin, les régions nord du pays s’apprêtent à vivre une journée sous un ciel partiellement voilé.

Ainsi, cette légère couverture nuageuse n’entravera pas la douceur caractéristique de la saison, avec des températures oscillant entre 18 et 27 degrés Celsius sur les côtes.

À l’intérieur des terres, le mercure devrait se situer entre 19 et 25 degrés, offrant ainsi une atmosphère agréable pour les activités de mi-mars. La brise sera modérée, avec des vitesses atteignant les 30 km/h dans le nord, ajoutant une touche rafraîchissante à l’air printanier.

Météo en Algérie : quel est le climat attendu dans le sud du pays ?

Contrastant avec le nord, les régions sud du pays seront baignées de soleil, promettant une journée lumineuse et chaude.

Les températures y seront plus élevées, variant entre 26 et 35 degrés Celsius, idéales pour ceux qui cherchent à précoce l’été. Le vent, plus prononcé, soufflera jusqu’à 40 km/h, peut-être apportant un peu de fraîcheur dans cet environnement désertique plus aride.

Ce samedi illustre donc parfaitement la diversité climatique du pays, offrant à chacun un avant-goût de son climat préféré.

Que vous soyez au nord, appréciant la douceur printanière sous un ciel légèrement voilé, ou au sud, profitant pleinement du soleil et de la chaleur estivale, la journée promet d’être agréable pour toutes les activités extérieures.