Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

Aujourd’hui , vendredi 21 juin 2024, les prévisions météorologiques indiquent des conditions variées à travers le pays.

Au nord, Le ciel sera principalement dégagé à partiellement voilé. Cependant, quelques formations cumuliformes seront observées dans l’intérieur de l’Est ainsi que sur les Aurès durant l’après-midi et la soirée. Les températures dans ces régions varieront entre 26°C et 31°C.

Les régions intérieures connaîtront un temps ensoleillé avec des orages isolés attendus dans l’après-midi. Les températures oscilleront entre 31°C et 40°C, rendant l’atmosphère chaude et parfois orageuse.

Dans les régions Sahariennes, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé. Quelques nuages sont attendus dans l’extrême sud vers le centre du Sahara ainsi que sur les régions du Hoggar et du Tassili durant l’après-midi. Les températures dans ces régions seront particulièrement élevées, variant entre 40°C et 49°C.

Les résidents de toutes les régions sont invités à prendre les précautions nécessaires pour se protéger des conditions météorologiques extrêmes, notamment en restant hydratés, en évitant les activités extérieures durant les heures les plus chaudes, et en restant informés des dernières mises à jour météorologiques.