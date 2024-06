Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

Les services de météorologie ont annoncé les prévisions pour la journée de samedi, marquée par des conditions météorologiques variées à travers le pays.

Pour les régions côtières, le temps sera partiellement nuageux avec des possibilités d’averses orageuses, en particulier dans les zones intérieures.

Les températures sur les régions côtières varieront entre 23 et 27 degrés Celsius. Les habitants de ces régions peuvent s’attendre à un mélange de périodes ensoleillées et de nuages, avec des épisodes orageux localisés pouvant entraîner des précipitations soudaines.

Dans les régions intérieures, les conditions seront plus instables. Les températures y oscilleront entre 28 et 39 degrés Celsius, indiquant une chaleur plus intense.

Les pluies orageuses sont prévues et pourraient être accompagnées de rafales de vent et de grêle dans certaines zones. Les vents dans les régions nordiques atteindront des vitesses allant jusqu’à 60 km/h, rendant la conduite et les activités en plein air potentiellement dangereuses. Il est conseillé aux habitants de rester à l’abri durant les périodes de fortes intempéries et de suivre les conseils des autorités locales.

Conditions météorologiques sur les régions sud

Pour les régions sud du pays, la journée de samedi apportera une gamme de conditions allant d’un temps ensoleillé à des averses de pluie.

Les températures seront particulièrement élevées, fluctuant entre 37 et 46 degrés Celsius, ce qui pourrait entraîner des risques de déshydratation et de coup de chaleur. Il est recommandé aux résidents et aux travailleurs de ces régions de rester hydratés et de limiter les activités physiques intenses durant les heures les plus chaudes de la journée.

Les vents dans les régions sud souffleront à des vitesses pouvant atteindre 40 km/h. Ces vents, associés à des tempêtes de sable, pourraient réduire la visibilité et poser des défis supplémentaires pour les déplacements. Les conducteurs doivent être particulièrement vigilants et préparer leurs véhicules en conséquence.

Les prévisions pour la journée de samedi soulignent l’importance de la vigilance face aux conditions météorologiques changeantes. Les habitants de toutes les régions du pays sont encouragés à se tenir informés des mises à jour météorologiques, à suivre les conseils des autorités locales et à prendre les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches.