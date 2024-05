Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

Les services météorologiques ont émis une alerte de niveau 2 pour des pluies intenses dans plusieurs wilayas aujourd’hui, samedi 18 mai 2024.

Les wilayas concernées sont M’Sila, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt, le nord d’El Oued, Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi et Souk Ahras.

Le phénomène pluvieux, qui a débuté vendredi 17 mai 2024 à 18h00, se poursuivra aujourd’hui.

Les quantités de pluie attendues varieront entre 20 et 30 mm, avec des pointes pouvant atteindre ou dépasser localement les 40 mm.

Les autorités appellent à la vigilance en raison des risques potentiels d’inondations et de perturbations dans les zones concernées. Les citoyens sont invités à suivre les consignes de sécurité et à éviter les déplacements non essentiels pendant les périodes de fortes précipitations.

Quelles sont les prévisions pour ce samedi 18 mai ?

Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui, samedi 18 mai 2024, indiquent un temps varié à travers le pays.

Dans les régions nord, le temps sera généralement ensoleillé, offrant une journée agréable. Les températures y oscilleront entre 22 et 28 degrés dans les zones côtières, et entre 23 et 30 degrés dans les régions intérieures.

Les vents souffleront à une vitesse pouvant atteindre 50 km/h, apportant une légère brise rafraîchissante.

En revanche, les régions sud connaîtront un temps ensoleillé en matinée, mais des orages accompagnés de pluies sont attendus dans l’après-midi, notamment dans les zones de nord du Sahara, les oasis et l’extrême sud. Les températures dans ces régions varieront entre 31 et 45 degrés, avec des vents atteignant également 50 km/h.

Les services météorologiques recommandent la prudence, surtout dans les zones où des orages et des pluies sont prévus, afin d’éviter tout incident dû aux conditions météorologiques instables.