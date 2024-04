Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

Selon les prévisions météorologiques pour aujourd’hui, samedi, les conditions météorologiques varieront selon les régions du pays. Les régions de l’ouest bénéficieront d’un temps ensoleillé, tandis que les régions centrales et orientales connaîtront un mélange de soleil et d’averses.

Les prévisions indiquent également des averses de pluie intermittentes dans la région des oasis et le nord du désert, tandis que le ciel restera dégagé dans les régions du sud.

Les températures devraient se situer entre 20 et 23 degrés Celsius sur les côtes, entre 15 et 25 degrés Celsius dans les régions intérieures, et entre 16 et 36 degrés Celsius dans les régions du sud.

Des vents forts sont également prévus, avec des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 60 km/h dans le nord et le sud du pays.

Les intempéries perturbent la circulation dans plusieurs régions

Les récentes chutes de neige et les précipitations ont causé des perturbations majeures dans la circulation routière, entraînant la fermeture de plusieurs routes principales et axes de communication dans diverses régions du pays.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie nationale sur sa page officielle Facebook, les chutes de neige ont entraîné la fermeture de plusieurs routes importantes dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la route nationale n°30, au niveau de la région de Nizzi Nekoulane dans la commune d’Iboudrarène, a été fermée en raison des accumulations de neige. De même, la route nationale n°33, au niveau de la région d’Assoul dans la commune d’Aït Boumahdi, est également fermée en raison du même phénomène météorologique. De plus, la route nationale n°100 reliant les communes de Ouadhia et de Beni Douala, au niveau du village de Taqemount, est bloquée en raison d’un glissement de terrain et d’un effondrement de la route.

Dans la wilaya de Bouira, la situation n’est guère différente. La route nationale n°33, reliant les communes de Bouira et de Ouacifs à Tizi Ouzou, précisément au niveau des régions de Tikjda et d’Ikoukar dans la commune de Béchloul, est également fermée en raison des accumulations de neige. De même, la route nationale n°15, reliant les communes de Bouira et de Tizi Ouzou, précisément au niveau de la région de Koléa Terourdja dans la commune d’Aghbalou, est également bloquée en raison des mêmes conditions météorologiques défavorables.

Les autorités ont précisé que les autres routes restent ouvertes à la circulation pour le moment, mais ont appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance compte tenu des conditions météorologiques changeantes.