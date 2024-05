Météo en Algérie : quelles sont les températures prévues ce vendredi 10 mai ?

En ce vendredi, premier jour du weekend, les prévisions météorologiques promettent un ciel dégagé et ensoleillé sur l’ensemble du territoire. Selon le dernier bulletin de l’Office National de la Météorologie, une belle journée est à prévoir avec des températures agréables et une atmosphère propice aux activités en plein air.

Les régions côtières bénéficieront d’une brise légère et de températures oscillant entre 23 et 28 degrés Celsius, créant des conditions idéales pour une escapade à la plage ou une promenade en bord de mer.

À l’intérieur des terres, les températures varieront légèrement à la hausse entre 24 et 31 degrés Celsius. Ce temps est parfait pour les randonnées ou les pique-niques en famille.

Vent de sable et chaleur dans le sud algérien

Dans le sud du pays, le soleil dominera le ciel, accompagnant des températures qui s’annoncent torrides. Préparez-vous à un thermomètre grimpant jusqu’à 43 degrés Celsius dans les zones les plus arides. Malgré cette chaleur intense, le vent soufflera également fort, atteignant des vitesses de 40 km/h.

Cependant, l’ONM a lancé une alerte dans les régions d’In Guezzam et de Tamanrasset en raison d’un vent de sable prévu pour cette journée. Il est conseillé aux habitants et voyageurs de rester vigilants et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les désagréments liés à ces conditions météorologiques. Que vous soyez au nord, au centre ou au sud, le temps sera de votre côté pour profiter pleinement de ce weekend.

N’oubliez pas de vous hydrater régulièrement et de protéger votre peau du soleil, surtout si vous prévoyez de passer de longues heures à l’extérieur.