Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour ce vendredi 3 novembre ?

Depuis hier, l’Algérie fait face à un phénomène météorologique impressionnant : un vent violent qui soufflera à travers plusieurs wilayas du pays. Cette alerte est classée au niveau 2 et les régions touchées sont les suivantes : Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Nord de Mascara, Nord de Relizane, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, et Boumerdès.

Les prévisions indiquent que ce vent soufflera principalement de l’Ouest au Sud-Ouest, avec des vitesses estimées entre 60 et 70 km/h. Parfois, les rafales pourraient même dépasser la barre des 80 km/h. Cette alerte est en vigueur du jeudi 2 novembre 2023 à 18h00 au vendredi 3 novembre 2023 à 09h00.

Ce phénomène météorologique peut avoir un impact significatif sur les régions concernées, entraînant des perturbations potentielles.

Prévisions pour le Vendredi 03 Novembre 2023

Le vendredi 3 novembre 2023, l’Algérie connaîtra une variation significative des températures selon les régions. Voici un aperçu des prévisions de température pour cette journée :

l es régions côtières : Les températures varieront entre 19 et 23 degrés Celsius, offrant des conditions relativement douces pour les habitants des villes en bord de mer.

Les températures varieront entre 19 et 23 degrés Celsius, offrant des conditions relativement douces pour les habitants des villes en bord de mer. Les régions intérieures : Les températures seront comprises entre 14 et 24 degrés Celsius, reflétant une légère amplitude thermique.

Les températures seront comprises entre 14 et 24 degrés Celsius, reflétant une légère amplitude thermique. Les régions du sud : Les températures oscilleront entre 20 et 37 degrés Celsius, confirmant les conditions plus chaudes qui caractérisent ces régions.

Les températures oscilleront entre 20 et 37 degrés Celsius, confirmant les conditions plus chaudes qui caractérisent ces régions. Pour les régions du Nord : Les prévisions indiquent des conditions majoritairement nuageuses, avec des averses. Ces précipitations se manifesteront parfois sous forme de pluie légère ou de courtes averses, touchant les régions côtières et intérieures. En soirée, elles pourraient devenir orageuses sur les régions côtières centrales et orientales.

Ainsi, pour les régions de l’Ouest et du Centre-Ouest les conditions météorologiques devraient s’améliorer progressivement à partir de la fin de la matinée.

Pour les hauts plateaux : Le ciel sera principalement clair à légèrement nuageux.

Pour les régions du Sud : Les prévisions annoncent un ciel principalement dégagé à partiellement nuageux, offrant des conditions ensoleillées.

Quelles seront les températures en Algérie ?

Alger connaîtra une journée venteuse et les températures fluctueront entre 15°C et 21°C. À Batna, la journée sera partiellement nuageuse et venteuse, avec des températures allant de 5°C le matin à 16°C l’après-midi.

Blida bénéficiera d’un ciel partiellement nuageux, avec des températures minimales de 13°C et des maximales de 20°C.

Relizane connaîtra une journée partiellement nuageuse et venteuse, avec des températures allant de 16°C à 21°C. Tlemcen sera arrosée par des averses, avec des températures minimales de 12°C et des maximales de 15°C.

Les prévisions pour Tizi Ouzou prévoient des températures allant jusqu’à 20°C. Mostaganem sera partiellement nuageuse et venteuse, avec des températures atteignant les 19°C. Enfin, à Souk Ahras, le ciel sera très nuageux, avec des tempér