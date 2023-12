Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour ce vendredi 29 décembre ?

Les prévisions météorologiques pour demain indiquent des températures variables dans différentes régions de notre pays. Voici un aperçu des températures maximales attendues :

Sur les régions côtières, les températures seront comprises entre 15°C et 18°C, offrant un climat modéré le long des côtes. Dans les régions intérieures, les températures oscilleront entre 13°C et 19°C, présentant une plus grande diversité thermique. Quant aux régions sahariennes, les températures fluctueront entre 14°C et 27°C, avec des variations plus marquées.

Concernant le temps à prévoir, dans les régions du Nord, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé. Des nuages pourraient apparaître localement, surtout dans l’est, donnant un aspect souvent voilé à nuageux.

Tandis que dans les régions sahariennes, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé.

Quelles sont les températures prévues ?

Aujourd’hui, les températures varient à travers différentes villes d’Algérie. Tipaza et Tizi Ouzou connaîtront des maximales de 18°C, tout comme Bouira. Blida enregistrera 13°C, tandis que Chlef et Alger auront des températures maximales de 16°C et 15°C, respectivement.

Boumerdes prévoit 16°C, Bordj Bou Arreridj n’a pas de précision spécifique. Des maximales de 19°C sont attendues pour Tindouf et Illizi, alors que Timimoun et Batna atteindront 15°C. A Tissemsilt les températures atteindront les 11°.

M’sila et Naama auront des maximales de 13°C et 14°C, respectivement, tandis qu’In Guezzam connaîtra des températures plus élevées, atteignant 24°C.

Ces écarts de températures à travers différentes régions d’Algérie offrent un panorama varié, allant de 11°C à 24°C aujourd’hui. Cette diversité thermique illustre la richesse climatique du pays, où chaque zone révèle sa particularité météorologique, apportant un contraste de températures parfois significatif d’une région à l’autre.