Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour ce vendredi 17 novembre ?

Aujourd’hui, l’Algérie connaît une diversité de conditions météorologiques, avec des variations notables selon les régions. Selon les données fournies par l’Office National de la Météorologie (ONM), les températures enregistrées offrent un éventail climatique distinct.

Les régions côtières bénéficient de températures oscillant entre 21°C et 27°C. Le soleil domine, offrant un ciel dégagé propice à des journées agréables.

À l’intérieur des terres, les températures sont légèrement plus fraîches, se situant entre 21°C et 26°C. Le soleil brille également, promettant des conditions idéales pour vaquer aux activités quotidiennes.

Cependant, dans les régions sahariennes, des températures plus élevées entre 25°C et 34°C sont enregistrées. Le climat chaud et sec caractéristique de ces zones est prédominant.

Prévisions détaillées par localité

En détail, voici les températures enregistrées aujourd’hui pour différentes villes d’Algérie, selon les données de l’ONM :

Alger affiche 25°C, Medea enregistre 23°C, tandis que Bouiraet Tizi Ouzou atteignent toutes deux 25°C. Plus à l’est, Tebessa connaît une journée un peu plus fraîche avec 22°C. Tipaza et Ghardaia se situent autour de 25°C et 24°C respectivement.

En revanche, Naama dans le sud affiche 19°C, contrastant avec les températures plus élevées dans les régions sahariennes : In Guezzam à 31°C, Tindouf à 29°C, Djanet à 24°C et El Meniaa à 23°C.

Dans le nord du pays, un ciel majoritairement dégagé prévaut, bien que des nuages puissent couvrir les régions orientales, côtières et intérieures en fin de journée, avec une possibilité de légères averses nocturnes.

Dans le sud, le ciel est principalement clair à partiellement voilé, offrant des conditions stables pour les régions méridionales.