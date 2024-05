Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour ce samedi 4 mai ?

**Orage Vigilance Jaune : Prévisions météorologiques contrastées pour l’Algérie**

Aujourd’hui, samedi, les prévisions météorologiques pour l’Algérie révèlent un contraste saisissant entre le nord et le sud du pays.

Les régions du nord de l’Algérie bénéficieront d’une journée ensoleillée et agréable. Les températures oscilleront entre 23 et 32 degrés Celsius le long des côtes, tandis qu’elles atteindront entre 23 et 31 degrés Celsius à l’intérieur des terres. Les vents souffleront jusqu’à 30 km/h dans ces régions.

En revanche, pour les habitants du sud de l’Algérie, les conditions météorologiques seront plus rigoureuses. Malgré un ciel ensoleillé, les températures seront élevées, allant de 32 à 44 degrés Celsius. Les vents pourraient souffler jusqu’à 40 km/h, augmentant ainsi la sensation de chaleur.

Alerte météo dans plusieurs régions

Face à ces prévisions météorologiques divergentes, une alerte de vigilance jaune de niveau 1 a été émise pour plusieurs régions du sud du pays, dont In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, In-Salah, Djanet, Illizi et Adrar.

Cette alerte vise à sensibiliser les habitants et à les encourager à prendre les précautions nécessaires face aux conditions météorologiques potentiellement instables.

Il est recommandé aux habitants de ces régions de rester informés des dernières prévisions météorologiques et de suivre les consignes émises par les autorités locales.

Il est également conseillé de rester hydraté, de limiter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée, et de protéger les personnes les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées, contre les effets de la chaleur excessive.

Alors que le nord de l’Algérie profitera d’une journée ensoleillée et douce, le sud du pays devra faire face à des températures élevées et à des vents soutenus.

Il est crucial pour les habitants des régions concernées de rester vigilants et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre les effets de la chaleur intense.