Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour aujourd’hui ?

Les services de météorologie annoncent pour aujourd’hui des conditions météorologiques globalement stables dans les régions nord et sud du pays. Cependant, certaines zones connaîtront des phénomènes plus marqués au cours de la journée.

Le nord de l’Algérie connaîtra en majorité un ciel dégagé à partiellement nuageux. En début de journée, le temps sera généralement ensoleillé sur les zones côtières. Cependant, à partir de l’après-midi, des nuages se formeront sur les régions intérieures, notamment les Hauts Plateaux et la région des Aurès. Ces nuages pourraient entraîner des orages isolés, principalement dans les Hauts Plateaux orientaux et les montagnes des Aurès. Les températures maximales pour cette journée varieront entre 23 et 32 degrés sur les zones côtières, offrant un climat plutôt doux pour la saison.

Temps nuageux au sud du pays

Dans les régions du sud, le ciel sera souvent nuageux, surtout sur le nord du Sahara et la région des Oasis, où des averses de pluie sont possibles. Dans les zones de l’extrême sud, notamment le Hoggar et le Tassili, le ciel sera également chargé de nuages avec la possibilité d’orages isolés dans l’après-midi, accompagnés de pluies locales. En revanche, le reste des régions du sud aura un temps ensoleillé à partiellement nuageux. Les températures seront élevées, variant entre 31 et 43 degrés dans les différentes régions sahariennes.

ONM : alerte météo pour ces régions

Les wilayas concernées par une vigilance de niveau 1, avec des risques d’orages et de pluies, incluent In Guezzam, Laghouat, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Djanet, Djelfa et Ouled Djellal. Les habitants de ces zones sont invités à rester attentifs aux conditions météorologiques et à suivre les consignes de sécurité.