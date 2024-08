Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour aujourd’hui ?

Pour la journée de samedi, le temps sera généralement clair dans les régions occidentales et centrales du pays. Les résidents de ces zones peuvent s’attendre à une journée ensoleillée, idéale pour les activités de plein air.

Dans le sud du pays, les conditions varieront légèrement. Sur le long du littoral frontalier entre l’Algérie et le Mali, ainsi qu’au sud extrême, notamment vers le Hoggar et le Tassili, le ciel sera partiellement couvert avec des possibilités de formations orageuses isolées en après-midi. Ces orages pourraient entraîner de courtes averses locales. Le reste des régions du sud bénéficiera d’un ciel dégagé tout au long de la journée.

En revanche, les régions orientales connaîtront un ciel plus variable avec des passages nuageux qui seront parfois denses, entraînant des pluies localisées. Ces précipitations pourraient être accompagnées d’orages, mais la situation devrait s’améliorer au cours de la nuit.

Alerte : orage attendue dans ces wilayas

Les températures maximales attendues pour l’après-midi de samedi varieront selon les régions. Sur les zones côtières, elles oscilleront entre 29 et 39 degrés Celsius.

Les régions intérieures verront des températures comprises entre 30 et 38 degrés, tandis que dans le sud, elles atteindront des pics de 35 à 47 degrés.

En parallèle, une alerte spéciale a été émise par l’Office National de la Météorologie. Un avertissement de niveau 2, signalé par un code orange, concerne des averses orageuses, parfois accompagnées de grêle, pouvant toucher certaines wilayas du sud, notamment Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Illizi, et Djanet. Les précipitations prévues pourraient atteindre entre 20 et 30 mm. Cette alerte est valable jusqu’à 23 heures samedi soir.

Pour de plus amples détails sur les conditions météorologiques à venir, il est conseillé de consulter régulièrement les mises à jour émises par les autorités compétentes.