Météo en Algérie : quelles sont les prévisions pour aujourd’hui ?

Depuis hier, vendredi 14 juin, et se prolongeant aujourd’hui, samedi 15 juin 2024, une canicule d’une intensité exceptionnelle frappe les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Adrar. Les températures maximales y atteignent, voire dépassent, les 49°C, tandis que les températures minimales oscillent entre 34°C et 38°C. Cette vague de chaleur met la population locale sous une pression considérable, exacerbant les risques de déshydratation et de coup de chaleur.

Les autorités locales ont émis un avis de niveau 2, recommandant aux résidents de prendre des mesures de précaution strictes. Il est conseillé de limiter les déplacements non essentiels, de s’hydrater régulièrement et de rester à l’ombre autant que possible. Les services de santé sont en état d’alerte pour répondre à toute urgence liée à cette chaleur extrême.

Prévisions Météo pour le samedi 15 Juin 2024

Aujourd’hui, samedi 15 juin 2024, les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Adrar continueront de subir des températures extrêmes, avec des maximales atteignant ou dépassant les 49°C. La chaleur reste accablante, rendant les conditions de vie particulièrement difficiles.

Les prévisions pour les autres régions du pays montrent une situation variée. À Tindouf, le mercure atteint 39°C sous un ciel couvert, tandis qu’à In Guezzam, les températures grimpent jusqu’à 42°C avec un ciel voilé. Ces températures élevées, bien que moins extrêmes que celles du Sud, demandent néanmoins une vigilance accrue.

Sur la côte, les températures sont plus supportables mais restent élevées pour la saison. À Boumerdes, Alger et Jijel, on enregistre des températures autour de 28°C à 29°C sous un ciel voilé. Tipaza et Mostaganem affichent des températures similaires, avec des maxima de 32°C et 28°C respectivement. À Aïn Defla et Skikda, les températures atteignent respectivement 36°C et 35°C, accompagnées d’un ciel voilé, augmentant la sensation de chaleur.

Enfin, à Tizi Ouzou et Chlef, les températures sont de 34°C et 33°C respectivement, avec un ciel couvert et voilé. Ces conditions météorologiques, bien que moins sévères que dans le Sud, nécessitent également des mesures de précaution, notamment pour les personnes vulnérables et celles travaillant à l’extérieur.

En somme, cette journée de samedi 15 juin 2024 reste marquée par une chaleur intense sur l’ensemble du territoire, avec des températures particulièrement élevées dans le Sud algérien. Les autorités continuent de surveiller la situation de près et appellent à la prudence et à la responsabilité de chacun pour faire face à cette canicule exceptionnelle.