Météo en Algérie : quelles sont les prévisions de ce vendredi 6 octobre ?

L’Office National de la Météorologie (ONM) d’Algérie a émis une alerte météo de niveau 01 – Vigilance Jaune, suscitant des préoccupations dans plusieurs régions du pays. Dans cet article, nous aborderons les détails de cette alerte et présenterons les prévisions météorologiques pour demain, le vendredi 6 octobre 2023.

L’ONM a émis une alerte aux conditions météorologiques instables. Les principales préoccupations concernent les risques d’orages, de fortes pluies et de vents violents. Les régions affectées par cette alerte sont les suivantes :

In-Guezzam : Risque de pluie.

Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Djanet, Illizi : Risque d’orage.

Ces conditions météorologiques peuvent entraîner des perturbations dans la circulation et des risques d’inondations locales. Les habitants de ces régions sont invités à rester informés des mises à jour météorologiques et à prendre les mesures nécessaires pour minimiser les désagréments.

Prévisions Météo pour le vendredi 6 octobre 2023

Dans le Nord, le ciel sera principalement dégagé avec quelques nuages épars. Au Sud, y compris le Sahara, il y aura des nuages avec la possibilité d’orages isolés. La région de Tindouf, le long de la frontière algéro-malienne, pourrait connaître des nuages locaux et des orages. Dans le reste du Sud, le ciel sera ensoleillé et sans nuages.

Les températures maximales pour demain varieront comme suit :

Régions Côtières : Entre 28°C et 35°C.

​Régions Intérieures : Entre 28°C et 36°C.

Régions du Sud : Entre 30°C et 40°C.

Pour plus de précisions, voici quelques prévisions spécifiques pour certaines villes. Alger connaîtra une journée ensoleillée avec une température maximale de 30°C, offrant des conditions idéales pour profiter du beau temps. Tizi Ouzou prévoit une journée ensoleillée avec une maximale de 33°C, garantissant une journée agréable sous le soleil.

Medea affichera une température maximale de 31°C, offrant un climat chaud et ensoleillé pour la journée. Bejaia connaîtra des températures légèrement plus fraîches, avec une maximale de 26°C, créant un environnement doux et agréable. Mila offrira une journée confortable avec une température maximale de 27°C, idéale pour des activités en plein air.

Djelfa connaîtra également une maximale de 27°C, ce qui rendra la journée agréable pour ses habitants. Annaba bénéficiera d’une journée ensoleillée avec une température maximale de 31°C, parfaite pour profiter de la mer et du bord de plage. Tindouf, située dans le sud de l’Algérie, connaîtra une chaleur intense avec 34°C, nécessitant des précautions pour éviter la surchauffe.

Blida enregistrera une température maximale de 27°C, ce qui créera des conditions météorologiques agréables. Tipaza prévoit une journée ensoleillée avec une température maximale de 30°C, offrant un climat propice aux activités de plein air. Constantine connaîtra une maximale de 28°C, garantissant des conditions météorologiques favorables pour explorer la région.