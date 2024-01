Météo en Algérie : quelles sont les prévisions de ce vendredi 19 janvier ?

En ce vendredi 19 janvier, selon les données de l’Office National de la Météorologie (ONM), l’Algérie offre une palette climatique diversifiée selon les régions.

Sur la côte, l’ONM prévoit des températures relativement douces avec des oscillations entre 19 et 21 degrés Celsius.

À l’intérieur des terres, dans des villes telles que Boumerdes (21°C), Tizi Ouzou (20°C), Bejaia (21°C), Setif (15°C), Constantine (19°C), Chlef (20°C), Tiaret (16°C), Alger (21°C), Blida (16°C), et Ghardaia (23°C), des températures légèrement plus fraîches sont attendues.

En revanche, dans les régions du sud, incluant Tindouf (23°C), In Guezzam (27°C), Djanet (23°C), Tebessa (20°C), El Tarf (20°C), et Ouargla (22°C), les thermomètres indiquent des températures plus chaudes, variant entre 19 et 32 degrés Celsius.

Pour aujourd’hui, Aucune alerte météo n’est en cours.

Quelles sont les prévisions régionales ?

Les régions du nord du pays actuellement connaissent des conditions allant de ciels partiellement dégagés à légèrement nuageux. Un voile nuageux progressif est à noter en fin de matinée. Des averses, parfois orageuses, pourraient survenir, principalement dans les régions intérieures, les hauts plateaux, et la région des Aurès.

Les pluies, plus marquées sur les zones côtières ouest et centrales, se déplaceront vers les régions orientales au cours de la nuit.

Les régions du sud-ouest du pays, la région des oasis, la partie nord du Sahara, et la Sahara orientale profitent actuellement d’un ciel partiellement nuageux à clair.

Les températures varient entre 19 et 24 degrés le long des côtes, de 15 à 23 degrés à l’intérieur des terres, et de 19 à 32 degrés dans les régions méridionales.