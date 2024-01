Météo en Algérie : quelles sont les prévisions de ce samedi 13 janvier ?

En ce samedi 13 janvier 2024, les prévisions météorologiques dessinent un tableau contrasté à travers l’Algérie.

La journée débutera par des pluies dans les régions orientales, offrant une ambiance rafraîchissante aux premières heures du matin. Toutefois, à mesure que la journée avance, le soleil devrait prendre le relais, dominant le ciel des régions nordiques et sudiques.

Selon l’ONM, les températures connaîtront des variations significatives selon la géographie du pays. Sur les côtes, les thermomètres oscilleront entre 16 et 20 degrés, garantissant un climat modéré.

À l’intérieur des terres, une fraîcheur relative s’installera, avec des températures variant entre 11 et 17 degrés. Dans les régions méridionales, une journée plus chaude est à prévoir, avec des températures oscillant entre 16 et 31 degrés. Les vents joueront également un rôle, soufflant jusqu’à 25 km/h dans le nord et 30 km/h dans le sud.

Alerte pluie et p révisions pour ce samedi 13 janvier 2024

Une alerte météorologique de niveau 01 est actuellement en vigueur dans plusieurs wilayas algériennes, dont Souk-Ahras, Béjaïa, Mila, Guelma, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel et El-Tarf. Classée en vigilance jaune, cette alerte pluie incite vivement les habitants de ces régions à rester prudents face aux conditions météorologiques changeantes.

Quelques prévisions spécifiques sont à prendre en compte pour ces wilayas : 12 degrés à Tizi Ouzou et Bejaia, 7 degrés à Batna, 26 degrés à In Guezzam, 23 degrés à Tindouf et Djenet, 15 degrés à El Meniaa, 12 degrés à Naama, 14 degrés à Alger, et 13 degrés à Tipaza