Météo en Algérie : quelles sont les previsions pour aujourd’hui ?

Après plusieurs jours marqués par des précipitations continues, le service national de météorologie annonce une amélioration significative du temps pour ce samedi. Les amateurs de ciel bleu et de soleil seront ravis d’apprendre que la luminosité sera au rendez-vous, avec un retour des conditions ensoleillées et claires sur l’ensemble du territoire.

Dans les régions nordiques, le ciel s’annonce particulièrement clément. Le thermomètre affichera des températures oscillant entre 19 et 21 degrés Celsius le long des côtes, tandis que l’intérieur des terres bénéficiera d’une fourchette de 13 à 20 degrés. Le vent, protagoniste discret de cette journée, soufflera jusqu’à 50 km/h, ajoutant une touche rafraîchissante à l’atmosphère générale.

Vers le sud, l’éclat du soleil sera encore plus prononcé. Les températures promettent d’être généreuses, avec des valeurs allant de 20 à 33 degrés Celsius. Cependant, les vents, soufflant jusqu’à 40 km/h, pourraient entraîner des phénomènes de soulèvement de sable, rappelant la dynamique et la diversité climatique de ces régions.

Météo en Algérie : un répit de courte durée

La tranquillité et la clarté céleste de ce samedi ne seront toutefois qu’éphémères. Dès la nuit tombée, un changement radical s’annonce avec l’arrivée d’une série de perturbations atmosphériques. Ces dernières, porteuses de pluie et d’air froid, inaugureront une baisse notable des températures, accompagnée parfois de chutes de neige sur les sommets montagneux.

Selon la responsable de la communication à l’Office National de Météorologie, les régions nord du pays seront les premières touchées par ces perturbations dès vendredi. Ces intempéries se manifesteront par des averses parfois conséquentes, accompagnées de fraîcheur. Malgré une amélioration temporaire prévue pour dimanche, surtout dans les régions occidentales, le ciel restera chargé et pluvieux sur les parties est et centrale jusqu’à lundi.

Les températures, quant à elles, connaîtront une diminution sensible. Les régions côtières verront le mercure varier entre 12 et 16 degrés Celsius, tandis que les zones intérieures se prépareront à des conditions plus fraîches, avec des températures allant de 8 à 14 degrés. Les minimales nocturnes promettent d’être particulièrement basses, accentuant le contraste avec la douceur actuelle.

Ce scénario météorologique souligne la variabilité climatique caractéristique de la période, invitant à une adaptation continue face aux caprices de la nature. Alors que nous profitons de la clémence temporaire de ce samedi, restons vigilants et préparés pour les changements annoncés, témoignant une fois de plus de la dynamique incessante entre l’homme et son environnement.