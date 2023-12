Météo en Algérie : quel temps prévu pour aujourd’hui ?

L’Office National de la Météorologie (ONM) dévoile les prévisions météorologiques pour aujourd’hui dans diverses régions d’Algérie. Les températures attendues offrent un aperçu de la diversité climatique du pays.

À Alger, la journée s’annonce avec une température maximale de 16°C, tandis que Blida prévoit des températures plus fraîches atteignant 10°C. El Bayadh connaîtra une journée plus froide avec des températures minimales de 8°C. Dans le sud, Tindouf promet des températures plus élevées, avoisinant les 18°C, tandis que Bordj Badji Mokhtar enregistrera des maximales de 20°C. D’autres régions telles que Djanet, El Meniaa, Annaba, Biskra, Djelfa, El Oued, Khenchela, Illizi, Bejaia, Tipaza et Mila connaîtront des variations de température allant de 9 à 18°C.

Ces prévisions mettent en évidence la diversité thermique à travers les différentes zones géographiques du pays, illustrant les écarts significatifs de température prévus pour la journée.

Météo : Pluie et vent attendus dans plusieurs wilayas

Des conditions météorologiques intenses sont prévues dans plusieurs wilayas d’Algérie. Des pluies abondantes toucheront les régions de Souk Ahras, Tébessa, Batna, Skikda, Annaba et Guelma, tandis que des vents violents atteindront jusqu’à 70 km/h dans les wilayas de Khenchela, Tébessa, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier et Touggourt. En parallèle, des tourbillons de sable sont possibles à Ouargla et Ghardaia.

Les prévisions météorologiques pour plusieurs régions d’Algérie annoncent des conditions climatiques variées et parfois extrêmes pour la journée à venir. Les fortes pluies dans certaines wilayas ainsi que les vents violents prévus dans d’autres régions nécessitent une vigilance accrue de la part des résidents. La prudence et les précautions sont essentielles pour faire face à ces conditions météorologiques exceptionnelles.