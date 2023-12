Météo en Algérie : quel temps prévu pour aujourd’hui ?

L’Office National de la Météorologie (ONM) présente les prévisions météorologiques pour l’Algérie pour la journée du samedi 30 décembre 2023. Ces prévisions annoncent des conditions météorologiques variées. Sur les régions côtières, un ciel nuageux accompagné de brouillard est prévu, avec une humidité notable. Les régions intérieures, quant à elles, connaîtront une couverture nuageuse partielle.

Dans le Sud, on peut s’attendre à des nuages bas dans le sud-est, tandis que le reste des régions méridionales connaîtra des périodes ensoleillées ponctuées de nuages épars.

Les températures maximales anticipées varient selon les régions : les côtes enregistreront des températures oscillant entre 16°C et 17°C. Dans les terres, les températures varieront entre 12°C et 19°C. Pour les régions nordiques du Sahara, les températures se situeront entre 16°C et 19°C. Enfin, dans les régions du Sud, les températures atteindront entre 21°C et 28°C. Ces prévisions sont naturellement sujettes aux changements, conformément à la volonté divine.

Prévisions météo en Algérie pour ce samedi 30 decembre

Blida s’attend à une journée avec une température maximale de 13°C, tandis que Bouira affichera 18°C. Msila et Timimoun enregistreront respectivement des températures de 13°C et 15°C. Pour les villes d’Alger et de Mostaganem, les thermomètres marqueront 15°C et 14°C.

Ain Defla affichera une température de 17°C, alors que Tamanrasset connaîtra une journée plus chaude avec 23°C. Djanet et In Salah atteindront des températures respectives de 19°C et 20°C. Enfin, Tindouf et Ouargla connaîtront des températures de 19°C et 14°C.

Ces prévisions météorologiques de l’ONM pour le samedi 30 décembre 2023 offrent un aperçu des conditions climatiques attendues à travers toute l’Algérie.