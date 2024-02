Météo en Algérie : quel temps prévu ce vendredi 23 février ?

Alors que l’Algérie s’apprête à vivre la fin de la semaine, un changement météorologique significatif est annoncé par l’Office National de la Météorologie (ONM) pour le vendredi, affectant principalement les régions nord du pays.

D’après les déclarations de Hawaria Ben Rakta, porte-parole de l’ONM, un front de basse pression s’approche, promettant un début de week-end marqué par un froid saisissant, accompagné de précipitations abondantes et de chutes de neige notables dès le vendredi.

Ce vendredi, les résidents des régions nord de l’Algérie sont invités à se préparer pour affronter un épisode de fraîcheur remarquable. Une série de perturbations météorologiques, allant de moyennes à fortes, est prévue pour plonger ces zones dans une période de temps froid, avec des précipitations soutenues et une persistance de neige jusqu’à la fin de la semaine suivante. Ces conditions exigent une adaptation rapide des citoyens, soulignant l’importance de se munir de manteaux et de parapluies.

Quelles sont les conditions climatiques prévues aujourd’hui ?

Le vendredi sera caractérisé par des averses de pluie et des chutes de neige sur les montagnes, sous des vents pouvant atteindre 40 km/h. Ces conditions météorologiques affecteront également le nord du désert et les oasis, tandis que le sud du pays bénéficiera d’un temps plus clément, malgré la présence de vents forts susceptibles de soulever du sable.

Les températures varieront, typiques de cette période de transition, avec des prévisions allant de 17 à 19 degrés Celsius sur les côtes, de 12 à 16 degrés à l’intérieur des terres, et atteignant 20 à 31 degrés dans les régions sud.

Cette journée de vendredi se présente donc comme un moment clé pour les Algériens, qui doivent se préparer à un ensemble de conditions météorologiques défavorables, rappelant l’importance de la prudence et de la préparation adéquate en cette saison.