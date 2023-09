Météo en Algérie : quel temps prévoir pour ce vendredi 9 septembre ?

Aujourd’hui, selon les informations fournies par l’Office National de la Météorologie (ONM), l’Algérie connaîtra diverses conditions météorologiques en fonction de ses régions. Une vigilance jaune de niveau 01 est actuellement en vigueur dans certaines zones, alors restez attentifs si vous vous trouvez dans ces régions.

Les wilayas ciblées par cette alerte sont : In-Guezzam, Laghouat, Béni-Abbès, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, In-Salah, Tindouf, Djanet, Djelfa, El-Bayadh, Adrar, Naâma, Bécha

Dans les régions du nord de l’Algérie, le ciel sera principalement dégagé à partiellement voilé. Cependant, il est important de noter que quelques développements orageux isolés pourraient survenir dans l’intérieur du pays, sur les hauts plateaux et dans les aures au cours de l’après-midi et de la soirée. Ces développements orageux pourraient donner lieu à quelques précipitations localisées.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera variable. De l’extrême sud jusqu’au Hoggar/Tassili, en passant par le Sahara oriental et la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le ciel sera partiellement voilé avec des développements orageux prévus dans l’après-midi et en soirée. Ces orages pourraient entraîner quelques averses de pluie sporadiques. Sur les autres régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Températures prévues pour ce vendredi 8 septembre

En ce vendredi 08 septembre 2023, les températures maximales prévues varient selon les régions :

• Sur les régions côtières, les températures oscilleront entre 28°C et 32°C.

• Dans les régions intérieures, les températures seront comprises entre 29°C et 35°C.

• Dans les régions sahariennes, les températures atteindront des niveaux élevés, variant entre 36°C et 45°C.

À Alger, la température atteindra 29°C, tandis qu’à Boumerdeset Medea, elle sera de 28°C. Tipaza connaîtra également une température de 29°C, tandis que Chlef prévoit une journée légèrement plus chaude avec 30°C. Plus à l’est, Tizi Ouzou connaîtra une journée agréable avec une température maximale de 32°C, tandis que Bejaia enregistrera 27°C.

Dans les régions sahariennes, la chaleur sera intense, avec Tindouf atteignant 42°C, In Salah à 44°C, et Illizi à 40°C. Enfin, In Guezzam connaîtra une journée torride avec une température maximale de 42°C. Nous vous recommandons de rester attentifs aux mises à jour météorologiques locales et de prendre les précautions nécessaires en cas de changement des conditions météorologiques dans votre région.