Météo en Algérie : quel temps prévoir pour ce samedi 23 septembre ?

La météo en Algérie connaît une période d’instabilité qui nécessite une vigilance accrue. Aujourd’hui, le Centre National de Météorologie a émis une alerte de niveau 01, indiquant un risque météorologique de niveau modéré, prévoyant des pluies. Les wilayas concernées par cette alerte sont Alger, Tipaza, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Annaba, Skikda, Jijel, Aïn-Defla, Médéa, El-Tarf, Boumerdès, Bouira, et Blida.

La vigilance de niveau 01, de couleur jaune, signifie que des conditions météorologiques particulières sont prévues, mais que celles-ci ne sont pas encore dangereuses. Cependant, il est important de rester attentif et de suivre les mises à jour météorologiques pour prendre les précautions nécessaires.

Les autorités météorologiques ont identifié un certain nombre de facteurs qui pourraient affecter la région, notamment des variations dans les températures et des précipitations potentielles. Bien que le niveau de vigilance soit relativement bas, il est conseillé aux résidents des wilayas concernées de rester informés des évolutions météorologiques et de se préparer en conséquence.

Prévisions météo pour ce 23 septembre 2023

À Bouira, les habitants peuvent s’attendre à une journée ensoleillée avec une température maximale prévue de 30°C, offrant un temps propice aux activités de plein air. Béjaïa, de son côté, connaîtra des conditions météorologiques agréables, avec des températures maximales atteignant 26°C, créant un climat doux et confortable.

Dans la wilaya de Guelma, les températures augmenteront légèrement, atteignant 32°C, ce qui incite à rester au frais pendant les heures les plus chaudes de la journée. Alger, la capitale, bénéficiera d’une journée ensoleillée avec une température maximale de 30°C, idéale pour profiter des activités de la ville.

À Tindouf, préparez-vous à une chaleur intense, avec des températures montant jusqu’à 33°C, il est donc recommandé de rester bien hydraté. La wilaya de Bordj Badji Mokhtar connaîtra une journée torride, avec des températures maximales atteignant 44°C, nécessitant des précautions spéciales contre la canicule.

Tamanrasset enregistrera une forte chaleur, avec une température maximale de 39°C, il est essentiel de se protéger du soleil et de la chaleur. Illizi connaîtra également une journée chaude, avec une température maximale de 40°C, il est conseillé de rester au frais autant que possible.

À Ghardaia, les températures seront de 37°C, nécessitant une attention particulière pour éviter les coups de chaleur. Tissemsilt offrira une journée plus fraîche, avec une température maximale de 26°C, idéale pour les activités en plein air. Mila enregistrera des températures atteignant 28°C, offrant une journée agréable pour les résidents.

Enfin, à El Oued, la chaleur sera présente avec une température maximale de 39°C, demandant une protection contre les rayons du soleil.