Météo en Algérie : quel temps prévoir pour ce samedi 1er juillet 2023 ?

L’Algérie affronte aujourd’hui une météo capricieuse, avec une chaleur intense marquant plusieurs régions et des orages grondants en vue pour d’autres. Un tableau contrasté où la vigilance et l’adaptation sont de mise en ce 1 juillet 2023.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a déclaré aujourd’hui un niveau de vigilance jaune. Les citoyens, notamment ceux pratiquant des activités sensibles aux conditions météorologiques, sont appelés à rester attentifs face à l’évolution de la situation. Des orages et/ou des pluies sont attendus sur les zones d’In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, El-Bayadh, Khenchela, et Naâma.

Quelles sont les prévisions météorologiques du jour ?

Le spectre de la météo d’aujourd’hui s’étend de températures estivales douces à de véritables canicules. À Mascara, les habitants peuvent s’attendre à un ciel dégagé avec des températures atteignant les 34°C. Alger connaîtra une journée partiellement voilée, avec une amélioration attendue en cours de journée lorsque le ciel se dégagera. Les températures à Alger fluctueront entre 23 et 28°C.

Du côté de Tipaza, les températures atteindront les 29°C, tandis que Blida jouira d’un ciel dégagé avec des températures atteignant les 25°C. Tizi Ouzou et Sétif connaîtront des températures respectives de 33°C et 34°C.

Dans le sud, les températures s’envoleront. Il fera jusqu’à 45°C à Beni Abbes, tandis qu’à Illizi, les températures fluctueront entre 30 et 44°C. À Djanet, on s’attend à des températures allant jusqu’à 40°C, avec des conditions similaires attendues à In Guezzam. Dans le même temps, Ain Tamouchent et Guelma afficheront respectivement des températures de 35°C et 37°C. Le mercure atteindra les 43°C à Timmimoun.

En somme, aujourd’hui nous offre un éventail de températures et de conditions météorologiques. Restons donc vigilants et adaptons-nous aux variations de notre ciel algérien.