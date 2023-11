Météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce vendredi 10 novembre ?

Aujourd’hui, vendredi 10 novembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) attire l’attention sur certaines régions de l’Algérie, en particulier dans l’Ouest, le Centre, et l’Est, qui sont soumises à des conditions météorologiques particulières. Une vigilance accrue est recommandée, notamment pour les régions de SOUK-AHRAS, GUELMA, ANNABA, SKIKDA, JIJEL, et EL-TARF, où un niveau 01 de vigilance jaune est en vigueur en raison de la possibilité de précipitations. Soyez attentifs aux mises à jour météorologiques pour prendre les précautions nécessaires.

Prévisions des c ond itions météorologiques

Régions Ouest : Aujourd’hui, on prévoit une alternance d’éclaircies et de passages nuageux dans l’Ouest de l’Algérie.

Régions Centre et Est : Dans ces régions, le ciel sera souvent voilé à nuageux, avec des chances de pluies à partir de la soirée, principalement sur les régions côtières et proches côtières du Centre-Est et de l’Est.

Régions Sahariennes : Pour les régions sahariennes, le nord Sahara et les oasis connaîtront souvent un ciel voilé, tandis que sur les autres régions, le temps sera dégagé à partiellement voilé.

Températures maximales pour aujourd’hui

• Entre 21°C et 24°C sur les régions côtières.

• Entre 15°C et 25°C sur les régions intérieures.

• Entre 22°C et 37°C sur les régions sahariennes.

Ces conditions météorologiques offrent un aperçu des températures et des ciels dans différentes parties de l’Algérie aujourd’hui.

Températures contrastées à travers le pays

Aujourd’hui, les températures dans différentes régions de l’Algérie offrent une diversité de conditions. Tizi Ouzou bénéficie d’une température agréable de 21°C, tandis que Bouira enregistre 19°C.

M’sila connaît une journée plus fraîche avec une température maximale de 18°C, et Medea affiche 16°C. Bejaia profite d’une température de 19°C, tandis que Setif connaît des conditions plus fraîches avec 14°C.

Tipaza offre une journée plus chaude avec une température maximale de 22°C. Cependant Tindouf et Illizi enregistrent des températures de 28°C et 33°C respectivement. In Guezzamconnaît une journée chaude avec 34°C, Alger affiche 21°C, Constantine 18°C, et El Oued enregistre une température maximale de 24°C.