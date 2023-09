Météo en Algérie : quel temps fera t-il ce samedi 30 septembre ?

L’Algérie se prépare à faire face à une alerte météo de niveau 01 – Vigilance Jaune, émise par l’Office National de la Météorologie (ONM). Cette alerte indique que des conditions météorologiques potentiellement dangereuses sont en cours de formation dans certaines régions du pays, et il est conseillé aux citoyens de rester vigilants face à l’évolution de la situation météorologique.

Cette alerte est principalement axée sur le risque d’orages, ce qui signifie que des phénomènes tels que de fortes pluies, des vents violents et même des chutes de grêle peuvent se produire dans les zones concernées. Il est crucial que les résidents des régions sous vigilance jaune restent informés de la situation et prennent les précautions nécessaires.

Les zones placées sous vigilance jaune comprennent In-Guezzam, Tamanrasset, Djanet et Illizi.

Prévisions météo pour ce samedi 30 septembre

Les prévisions météorologiques en Algérie varient, selon les données de l’ONM.

Blida offrira une journée relativement fraîche avec une température de 24°C, tandis qu’Alger connaîtra une température agréable de 29°C. Dans les régions montagneuses telles que Bouira et Tizi Ouzou, les thermomètres atteindront les 31°C.

À l’est, Bejaia sera légèrement plus fraîche à 26°C, tandis que Setif et Batna maintiendront des températures stables à 27°C et 28°C respectivement. M’Sila et Médéa afficheront des valeurs de 31°C, créant des conditions chaudes mais gérables.

Tindouf connaîtra une chaleur intense avec 35°C, tandis que Tamanrasset, au cœur du Sahara, connaîtra une journée torride à 37°C. Enfin, Ghardaia et Mila enregistreront des températures maximales de 29°C et 27°C respectivement, offrant ainsi une diversité de conditions météorologiques à travers le pays.