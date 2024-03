Météo en Algérie : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Aujourd’hui marque le début d’un week-end où la météo s’annonce variée à travers l’Algérie.

Dans les régions du nord, nous anticipons des conditions météorologiques globalement claires, avec éventuellement quelques nuages se formant dans l’après-midi sur les zones intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès, accompagnés de légères averses sporadiques.

Au sud, le ciel sera partiellement nuageux, notamment sur la région de Béchar et le nord du Sahara, où de légères pluies pourraient survenir dans l’après-midi. Quant aux autres régions, le ciel devrait être principalement dégagé à partiellement nuageux.

Les températures maximales prévues pour aujourd’hui sont les suivantes :

– Entre 19°C et 34°C sur les régions côtières.

– Entre 20°C et 33°C dans les régions intérieures.

– Entre 27°C et 39°C dans les régions sahariennes.

Évolution climatique en Algérie

Au cours des années 2022 et 2023, la température en Algérie a augmenté de 1 degré au-dessus de sa moyenne habituelle. Les mois de juillet ont enregistré les températures les plus élevées dans toutes les wilayas.

Selon les déclarations d’Houria Mahmoud, ingénieure en études climatiques, lors de la célébration de la Journée Mondiale de la Météorologie par l’Office National de la Météorologie, une étude récente a été réalisée sur le climat et le changement climatique en Algérie, mettant en évidence l’élévation des températures. Cette étude, qui divise l’Algérie en 5 zones, montre que les régions côtières et proches de la côte sont les plus exposées à des hausses de température minimales et maximales.

Selon le porte-parole, cette étude révèle qu’au cours des trois dernières années, des augmentations de température sans précédent ont été enregistrées en Algérie, dépassant les moyennes saisonnières. Une hausse de 1,36 degré a été enregistrée l’année précédente, équivalant à 365 degrés par an, ce qui, bien que non perceptible par les citoyens au quotidien, représente une importante quantité de chaleur annuelle.

Dans le même contexte, l’ingénieure en études climatiques a souligné que le mois de juillet a connu une augmentation sans précédent des températures en Algérie, avec une augmentation de 3 degrés par rapport à sa moyenne saisonnière.

Quant aux régions les plus exposées à l’augmentation de la chaleur, le porte-parole a mentionné que toutes les régions côtières et côtières ont connu une augmentation sans précédent des températures. Les augmentations les plus marquées ont été observées dans la wilaya de Béjaïa avec une augmentation de +7 degrés, suivie de Skikda avec 6 degrés, ainsi que la région d’Aïn Bessem dans la wilaya de Bouira et Adrar.