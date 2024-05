Météo en Algérie : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

En ce premier jour du week-end, le ciel sera partiellement voilé sur les régions nord du pays selon l’ONM.

Toutefois, il est prévu que quelques foyers orageux isolés se développent à l’intérieur et sur les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre durant l’après-midi et la soirée.

Ces orages pourront apporter quelques averses de pluie localisées, en particulier sur les Hauts plateaux de l’Ouest.

Les habitants de ces régions devront rester attentifs aux éventuels changements météorologiques et prévoir des mesures de protection en cas de déplacement sous la pluie.

Les températures maximales pour aujourd’hui varieront entre 23 et 30 degrés Celsius sur les zones côtières, offrant une journée relativement agréable et tempérée pour ceux qui souhaitent profiter du début du week-end.

Quelles seront les températures dans les régions sahariennes ?

Dans les régions sahariennes, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé. Toutefois, des foyers orageux isolés sont attendus dans l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara Oriental durant l’après-midi et la soirée.

Ces orages pourraient également provoquer quelques averses de pluie localisées, principalement au Sud du Sahara Oriental. Les résidents et les voyageurs dans ces zones devront se préparer à des conditions météorologiques potentiellement changeantes.

Les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 30 et 39 degrés Celsius dans les zones intérieures, et entre 34 et 45 degrés Celsius dans les zones sud, rendant la journée particulièrement chaude. Il est conseillé aux habitants de s’hydrater régulièrement et d’éviter les activités en plein air pendant les heures les plus chaudes pour se protéger de la chaleur intense.