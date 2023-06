Météo en Algérie : Quel temps fera-il ce vendredi 16 juin 2023 ?

Alors que l’été commence à battre son plein, chaque région de notre belle Algérie offre une expérience météorologique unique. Des côtes rafraîchissantes de la Méditerranée aux ardeurs du grand sud saharien, le paysage climatique se transforme.

Que vous soyez un habitant désireux de planifier sa journée ou un voyageur en quête d’aventures, comprendre la météo est essentiel.

Alors, comment se présente la météo pour ce vendredi 16 juin ?

Avant toute chose, il faut notifier que certaines wilayas ont placées sous une vigilance météorologique de niveau jaune. Il s’agit des villes de In-Guezzam, Bordj-Badbi-Mokhtar, Tamanrasset, Djanet, Illizi et Adrar.

Selon l’Office National de la Météorologie, un niveau de vigilance jaune signifie que les résidents doivent rester attentifs face aux conditions météorologiques. Bien que cette alerte ne soit pas un avertissement sévère, elle indique néanmoins que les conditions peuvent changer rapidement. Nous recommandons aux habitants de ces régions de se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation.

Prévisions météorologiques pour le 16 juin 2023

Dans le Nord, le ciel est globalement dégagé avec des températures agréables qui fluctuent entre 18 et 27 degrés Celsius à Alger, idéales pour des activités en plein air. A Oran, les températures montent légèrement avec une maximale à 34 degrés. Un temps légèrement plus frais est observé à TiziOuzou où les températures varient entre 17 et 32 degrés.

Du côté de Blida, les températures sont en hausse, se situant entre 19 et 33 degrés. Le mercure monte à Laghouat également, où il fait entre 22 et 35 degrés.

Au Sud, Tamanrasset subit les températures les plus élevées du pays, avec des minimales à 26 degrés et des maximales à 40 degrés. C’est un temps chaud et sec qui attend les habitants de cette région, mais rien d’insurmontable pour ceux qui sont habitués à la canicule du désert.

Les régions de l’intérieur ont un temps plus frais, les températures y varient entre 21 et 36 degrés, tandis que celles des régions côtières oscillent entre 26 et 36 degrés. Sur la côte Est, des averses éparses sont attendues, rendant l’atmosphère humide et la température un peu plus fraîche.