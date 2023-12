Météo en Algérie : quel est le temps prévu ?

Selon les relevés de l’Office National de la Météorologie (ONM), pour la journée du vendredi 8 décembre, les prévisions météorologiques en Algérie révèlent une variété significative des températures dans différentes régions du pays.

Les relevés anticipent des conditions thermiques allant de 9°C à Batna jusqu’à 30°C à In Guezzam. Les températures prévues pour demain indiquent notamment 16°C pour Alger, tandis que Bouira et Sétif devraient enregistrer des températures oscillant entre 10°C et 13°C.

Boumerdes affiche une température de 15°C, suivie de Jijel à 14°C, Setif à 10°C, et Batna à 9°C. Parmi les autres prévisions, Tipaza est prévue à 15°C, Bouira à 13°C, Tindouf à 27°C, Illizi à 23°C, El Meniaa à 21°C, Djanet à 22°C, Timimon à 21°C, et El Oued à 16°C.

Pluies importantes attendues dans plusieurs régions d’Algérie

Une alerte météorologique de niveau 2 a été émise par le Centre national de la météorologie pour plusieurs wilayas d’Algérie. Des précipitations significatives, oscillant entre 20 et 50 mm, sont prévues dans diverses régions du pays.

Les wilayas concernées et les prévisions associées sont les suivantes :

Dans les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, des pluies estimées entre 30 et 50 mm sont attendues du Vendredi 08 Décembre 2023 à 18h00 au Samedi 09 Décembre 2023 à 18h00.

Quant à Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, le Nord de Sétif, Mila et Constantine, elles devraient connaître des précipitations similaires, également entre 30 et 50 mm, du Vendredi 08 Décembre 2023 à 15h00 au Samedi 09 Décembre 2023 à 06h00.

Enfin, pour les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa et Bouira, des pluies estimées entre 20 et 40 mm sont prévues le Vendredi 08 Décembre 2023 de 12h00 à 22h00.

Ces conditions météorologiques exceptionnelles nécessitent une vigilance particulière. Les autorités recommandent à la population de prendre des précautions adéquates pour faire face à ces fortes précipitations.