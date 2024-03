Météo en Algérie : Prévisions pour ce samedi 30 mars

L’Algérie s’apprête à vivre une journée de samedi marquée par des conditions météorologiques variées, avec un ciel partiellement nuageux au nord et un soleil éclatant au sud. Les services météorologiques nationaux ont fourni des prévisions détaillées, soulignant les différences régionales significatives et les alertes météorologiques spécifiques.

Les habitants des régions côtières et intérieures du nord de l’Algérie verront donc leur ciel se couvrir partiellement. Les températures y seront modérées, fluctuant entre 20 et 23 degrés Celsius sur le littoral et entre 19 et 25 degrés dans les zones intérieures. Le vent, pouvant atteindre une vitesse de 50 km/h, apportera une sensation de fraîcheur notable.

En revanche, le sud du pays jouira d’une journée largement ensoleillée, avec des températures chaudes variant de 25 à 39 degrés Celsius. Le vent, soufflant également jusqu’à 50 km/h, offrira un léger répit face à la chaleur intense.

ONM : Évolutions et alertes météorologiques

Un tournant dans les conditions météorologiques est anticipé dès ce samedi, particulièrement dans les régions nord-ouest de l’Algérie. Ces zones devraient donc être le théâtre de précipitations abondantes et de chutes de neige sur les sommets dépassant les 1200 mètres d’altitude.

Les précipitations, débutant dès la fin de l’après-midi de vendredi, affecteront principalement les wilayas occidentales, avec des accumulations de pluie pouvant atteindre ou dépasser les 40 mm localement.

Des régions telles que Ouargla, Timimoun, Laghouat, Ghardaïa, et d’autres sont placées sous une alerte orange, signalant des conditions de vent violent qui pourraient présenter des risques.

Une alerte de niveau inférieur, mais appelant néanmoins à la prudence, est en vigueur pour plusieurs wilayas, dont Alger, Sidi-Bel-Abbès, Tipaza, et d’autres. Cette vigilance concerne principalement les risques liés aux vents forts et aux précipitations.