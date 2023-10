Météo en Algérie : Prévisions du vendredi 20 octobre

L’Algérie se prépare à affronter un phénomène météorologique sérieux le vendredi 20 octobre 2023, avec l’arrivée de vents violents dans plusieurs régions du pays.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a alors émis des alertes de Niveau 2 concernant ces vents violents, exhortant les citoyens à prendre des précautions. Voici un aperçu des alertes et des prévisions pour cette journée mouvementée. Le vent violent de Niveau 2 touchera alors plusieurs wilayas d’Algérie, apportant des conditions météorologiques

potentiellement dangereuses. Voici donc un aperçu des alertes émises par l’ONM :

Wilayas du Sud : Les wilayas d’El Oued, Touggourt, Ouargla, Adrar, In Salah, Timimoun, El Meniaa, et Ghardaïa seront soumises à des vents violents venant du Sud-Ouest à une vitesse estimée de 60/70 km/h. Cette alerte est valable de 12h00 à 18h00.

Wilayas de l’Est : Les wilayas de M’sila, Biskra, Batna, Djelfa, Ouled Djellal, et El M’ghair connaîtront des vents violents venant du Nord-Ouest à une vitesse estimée de 60/70 km/h. Cette alerte est valable de 12h00 à 21h00.

Wilayas de la région d’Alger : Les wilayas de Blida, Alger, Boumerdes, le Nord de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, et Skikda seront affectées par des vents violents provenant du secteur Ouest à une vitesse estimée de 60/70 km/h. Cette alerte est valable de 09h00 à 21h00.

Wilayas de l’Ouest : Les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Mascara, Sidi Bel Abbes, et Relizane connaîtront des vents violents venant de l’Ouest au Sud-Ouest à une vitesse estimée de 60/70 km/h. Cette alerte couvre la période du jeudi 19 octobre 2023 à 21h00 au vendredi 20 octobre 2023 à 18h00.

Prévisions météo pour le vendredi 20 octobre 2023

Outre les alertes de vents violents, il est essentiel de garder un œil sur les prévisions météo pour différentes wilayas d’Algérie. Voici ce que l’on peut attendre pour cette journée agitée.

Ainsi, dans les régions côtières et intérieures, le thermomètre atteindra des sommets, avec des températures maximales prévues allant jusqu’à 31 degrés Celsius à Alger. La capitale algérienne profitera d’une journée ensoleillée, mais avec une vigilance accrue en raison des vents violents qui souffleront dans la région.

En Kabylie, la journée sera marquée par des températures élevées, atteignant 31 degrés Celsius à Tizi Ouzou. Les habitants de cette région sont invités à être attentifs aux conditions météorologiques changeantes et à se préparer en conséquence.

Dans les régions du Sud, le mercure atteindra des niveaux considérablement élevés, avec des températures maximales allant jusqu’à 37 degrés Celsius à Tindouf et Adrar. Les résidents de ces zones devront faire face aux vents violents, ce qui nécessite une vigilance accrue et des mesures de sécurité.

Les wilayas de l’Est, telles que Bouira, Médéa et Béjaïa, connaîtront alors des températures légèrement plus douces, mais la vigilance est de mise en raison des vents violents venant du Nord-Ouest. La température atteindra 26 degrés Celsius à Médéa et Béjaïa, tandis que Bouira enregistrera une maximale de 30 degrés Celsius.

Dans l’Ouest algérien, les vents violents venant de l’Ouest au Sud-Ouest souffleront à une vitesse estimée de 60/70 km/h, affectant les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Mascara, Sidi Bel Abbès et Relizane. La vigilance est donc de mise dans ces régions.