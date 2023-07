Météo en Algérie : plusieurs wilayas en alerte canicule

L’été 2023 se révèle être particulièrement ardent en Algérie. Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), un important épisode caniculaire envahit une grande partie du pays.

Les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, M’Sila et l’Ouest de Batna subiront de plein fouet cette vague de chaleur avec des températures avoisinant les 44°C et 45°C. Et ce n’est pas tout : l’ONM prévoit une escalade des températures qui pourraient localement atteindre entre 46°C et 48°C dès dimanche et se poursuivant jusqu’à lundi.

Les soirées et les nuits ne procureront que peu de soulagement avec des températures minimales se positionnant entre 30°C et 36°C.

Quant aux wilayas de Boumerdès, Bejaïa et Jijel, elles ne seront pas épargnées. Les températures y seront légèrement moins élevées, tournant autour de 40°C à 44°C, mais avec des pics attendus entre 46°C et 48°C en début de semaine prochaine.

L’atmosphère nocturne restera lourde avec des minimales entre 28°C et 34°C.

Prédictions météorologiques en Algérie

En dehors de ces foyers caniculaires, d’autres wilayas, bien que placées en alerte de niveau 1, afficheront des températures dignes des zones les plus touchées. Ainsi, Alger sera sous une chaleur de 36°C, proche de celle de Tipaza. Blida, avec un thermomètre à 33°C, offrira un léger répit comparé à Skikda où le mercure grimpera à 39°C.

À Medea, les habitants devront composer avec une température de 37°C. Plus au Sud, certaines wilayas verront les températures s’envoler. C’est le cas de Bordj Badji Mokhtar et Adrar où le thermomètre affichera un torride 45°C.

Inguezzam ne sera pas en reste avec 42°C. Et à l’Est, El tarf connaîtra une chaleur étouffante à 41°C, tandis que Bejaia bénéficiera d’une relative douceur à 32°C. Enfin, le record semble être détenu par EL Mghair, où le mercure s’élèvera à un étourdissant 48°C.

Face à ces températures accablantes, la prudence est de mise. Il est recommandé de rester au frais, de s’hydrater régulièrement et de surveiller les personnes les plus vulnérables.