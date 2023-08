Météo en Algérie : plusieurs wilayas en alerte canicule

Dans un contexte estival déjà marqué par des températures élevées, une alerte météorologique de niveau 2 a été émise pour plusieurs wilayas d’Algérie. La canicule, un phénomène redouté pendant les mois d’été, s’apprête à frapper de plein fouet, poussant les autorités à prendre des mesures préventives pour assurer la sécurité et le bien-être de la population.

Ces alertes prévoient des températures maximales atteignant des niveaux particulièrement élevés, nécessitant une vigilance accrue.

Alertes Météorologiques pour plusieurs wilayas

La canicule, un phénomène climatique qui s’accompagne de températures excessivement élevées, est en train de s’installer sur plusieurs régions d’Algérie. L’alerte météorologique de niveau 2 a été émise pour les wilayas suivantes : Sidi-Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Médéa, Bouira et Tizi-Ouzou. Ces régions sont appelées à faire face à des conditions climatiques extrêmes au cours de la journée du Samedi 26 Août 2023.

Les températures prévues sont alarmantes, avec des maximales oscillant entre 43°C et 44°C. Les minimales, quant à elles, se situeront entre 26°C et 30°C. Cette chaleur intense peut non seulement affecter la santé des individus, mais également avoir des répercussions sur divers secteurs tels que l’agriculture, la consommation d’énergie et les déplacements.

Une seconde zone est également sous l’emprise de cette canicule. Les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Sud de Tipaza, Blida, Alger et Sud de Boumerdes seront touchées par ce phénomène. Les températures y seront tout aussi préoccupantes, avec des maximales allant de 39°C à 41°C et des minimales oscillant entre 24°C et 28°C.

Prévisions météorologiques du samedi 26 août 2023

Alors que l’alerte météorologique est en vigueur, regardons de plus près les prévisions pour certaines villes spécifiques. À Bouira, le mercure atteindra les 38°C, tandis qu’à Tizi Ouzou, la température grimpera jusqu’à 36°C. À Bejaia et M’Sila, des valeurs de 29°C sont attendues, tandis que Setif connaîtra une journée de chaleur à 35°C. Alger et Tipaza, quant à elles, enregistreront respectivement 30°C et 31°C.

Dans les régions plus au sud, les températures seront encore plus extrêmes. In Guezzam devra faire face à 41°C, Tindouf à 40°C, et Djanet à 29°C. La chaleur sera également intense à Timimoun, avec des températures maximales de 38°C.

En conclusion, cette alerte météorologique de niveau 2 pour canicule impose une vigilance accrue dans les régions concernées. Les autorités appellent à especter les consignes de sécurité, à rester hydraté et à éviter les expositions prolongées au soleil. Les prévisions témoignent de la persistance de cette vague de chaleur, incitant chacun à prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques liés à ce phénomène climatique intense