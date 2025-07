Météo en Algérie : Pluies orageuses, vagues de chaleur et vents violents ce mardi 15 juillet

Les services météorologiques algériens ont émis plusieurs alertes pour la journée de ce mardi, 15 juillet 2025, annonçant un temps particulièrement contrasté à travers le pays, marqué par une vague de chaleur intense, des orages localement forts et des conditions maritimes agitées sur certaines côtes.

Météo : Vague de chaleur sévère dans ces 08 wilayas

Une forte hausse des températures est prévue pour ce mardi, touchant plusieurs wilayas du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie mettent en garde contre des températures extrêmes dans les régions suivantes :

El Tarf,

M’Sila,

Ouargla,

El Mniaa,

Timimoun,

In Salah,

Adrar

et Tamanrasset.

Les habitants de ces zones sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires face à cette canicule.

Orages localement importants attendus dans ces 11 wilayas

Parallèlement à la chaleur, des pluies orageuses, localement importantes, sont attendues au cours de la journée de ce mardi sur diverses régions. Les wilayas concernées par ces alertes orageuses sont :

Tébessa,

Oum El Bouaghi,

Tindouf,

Adrar,

Bordj Badji Mokhtar,

Mila,

Bordj Bou Arreridj,

Djelfa

et In Guezzam.

Des averses intenses accompagnées de coups de tonnerre pourraient se produire, nécessitant une vigilance particulière.

Fortes rafales de vent et houle dangereuse sur le littoral

Enfin, les services météorologiques annoncent des conditions maritimes dégradées sur certaines portions du littoral algérien. Des vents forts et la formation de vagues hautes et dangereuses sont prévus pour ce mardi sur les côtes de : Azefoun, Dellys, Skikda, Jijel et Béjaïa.

Dans ce contexte, il est impératif de souligner le danger que représentent ces conditions, en particulier pour la baignade et les activités nautiques.

Cette alerte intervient alors que les services de la Protection Civile ont récemment émis un bulletin alarmant concernant les noyades. Au cours du mois de juin dernier, pas moins de 59 décès par noyade ont été enregistrés à travers le pays, que ce soit sur les plages ou dans les réserves d’eau.

Sur les 14 wilayas côtières, 40 personnes ont perdu la vie, dont 18 sur des plages interdites à la baignade et 22 sur des plages surveillées, la moitié de ces derniers décès ayant eu lieu en dehors des horaires de surveillance.

Les bilans les plus lourds ont été observés à Mostaganem (11 victimes), Oran (6 victimes), ainsi qu’à Béjaïa et Annaba (5 victimes chacune), marquant une hausse de 3,4% des noyades en mer par rapport à juin 2024. Dans les réserves d’eau, 19 décès ont été recensés, dont 11 dans des mares, soit une augmentation de 9,2% par rapport à l’année précédente.

Face à ces chiffres dramatiques, la Protection Civile a néanmoins mené 9990 interventions sur les plages surveillées, permettant de sauver 6465 personnes d’une noyade certaine, de traiter 2781 personnes sur place et d’évacuer 658 vers les structures sanitaires.

Les wilayas de Boumerdès (1577 interventions), Ain Témouchent (1519 interventions) et Béjaïa (1413 interventions) ont été les plus sollicitées.

Compte tenu de ces informations et des prévisions météorologiques de ce mardi, les citoyens sont vivement encouragés à éviter toute baignade sur les plages où les conditions sont dangereuses et à respecter scrupuleusement les consignes des autorités et des surveillants de baignade. La prudence est de mise pour prévenir de nouveaux drames.