Météo en Algérie : l’ONM lance plusieurs alertes canicule

Alors que nous sommes en plein cœur de l’été, une vague de chaleur sans précédent s’abat sur l’Algérie. En raison des températures excessivement élevées, une alerte canicule a été déclenchée dans plusieurs wilayas du pays.

Selon les services de la météorologie, les wilayas de Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Mila, Constantine et Guelma sont en alerte orange avec des températures maximales oscillant entre 43°C et 45°C. Même la nuit, les températures ne chuteront pas en dessous de 28°C, rendant l’atmosphère particulièrement lourde et difficile à supporter. Cette alerte est en vigueur pour le samedi 15 et le dimanche 16 juillet 2023.

D’autre part, une alerte de niveau 2 a été émise pour les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les températures maximales devraient atteindre entre 38°C et 40°C, tandis que les températures minimales devraient se situer entre 26°C et 32°C.

Il est à noter que ces épisodes de températures élevées, de jour comme de nuit, constituent un danger pour la santé de tous. D’autres régions, telles que Souk-Ahras, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Khenchela sont également concernées et sont placées en alerte jaune.

Prévisions Météorologiques du 15 juillet 2023

Face à cette situation préoccupante, il est nécessaire d’être informé des prévisions météorologiques pour les prochains jours.

Pour la wilaya de Tipaza, la température devrait atteindre 33°C, tandis qu’à Alger, la capitale, on prévoit des températures variant entre 26°C et 32°C. Les autres wilayas ne sont pas épargnées par cette vague de chaleur. Jijel devrait connaître une température de 29°C, Blida de 31°C, Tamanrasset de 39°C, Tindouf de 44°C, Timimoun de 43°C et El Tarf de 36°C. Même à Oran, habituellement épargnée par de tels pics de chaleur, on prévoit une température de 30°C.

Ces températures inhabituellement élevées constituent un réel danger pour la population. Il est donc recommandé de prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur, notamment en évitant de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, en buvant beaucoup d’eau, et en se rafraîchissant régulièrement.