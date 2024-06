Météo en Algérie : la chaleur continue de régner dans plusieurs villes

L’Algérie, avec ses paysages variés, connaît une météo tout aussi diverse. Dans cet article, nous allons présenter les prévisions météo pour l’Algérie ainsi que les villes touchées par la canicule.

Le samedi 29 juin 2024, l’Algérie connaîtra des conditions météorologiques variées. Les régions du nord profiteront d’un ciel généralement dégagé, avec quelques formations nuageuses attendues l’après-midi sur les zones intérieures, les hauts plateaux du centre-est, et la région de l’Aurès. Les températures diurnes sur les zones côtières varieront entre 26 et 31 degrés Celsius, offrant un climat agréable pour les résidents et les vacanciers.

Cependant, les régions intérieures verront donc des températures plus élevées, allant de 28 à 43 degrés Celsius, ce qui nécessitera des précautions accrues pour éviter les coups de chaleur. La situation sera nettement plus critique dans le sud du pays.

Alerte canicule dans le Sud de l’Algérie

Les wilayas d’Adrar, Timimoun, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et Ouargla sont placées en alerte canicule de niveau 2 par l’ONM. Les températures maximales dans ces régions devraient atteindre ou dépasser les 49 degrés Celsius, avec des températures minimales se maintenant entre 34 et 38 degrés Celsius, ce qui crée un environnement de chaleur intense jour et nuit.

Cette situation exige une vigilance accrue. Il faut donc, dans un premier temps protéger les populations vulnérables. Il est essentiel pour les habitants de ces régions de rester à l’intérieur durant les périodes les plus chaudes de la journée, de boire régulièrement de l’eau, et d’éviter toute activité physique intense.

En résumé, tandis que le nord de l’Algérie jouira d’un samedi relativement paisible sur le plan météorologique, le sud affrontera alors une canicule extrême. Ainsi, les autorités appellent à la prudence et à la responsabilité pour limiter les risques liés à cette vague de chaleur exceptionnelle.