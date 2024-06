Météo en Algérie : quelles sont les wilayas touchées par la canicule ?

En ce samedi 8 juin 2024, l’Algérie fait face à une canicule de niveau 2 qui touche plusieurs wilayas du pays. Les régions de Chlef, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou sont particulièrement concernées. Les températures maximales varient entre 40 et 44 degrés Celsius, avec des pointes pouvant atteindre localement 45 à 46 degrés à Chlef et Ain Defla.

Les autorités locales ont émis des avertissements, exhortant les habitants à prendre des mesures de précaution. Il est conseillé de rester à l’ombre, de s’hydrater régulièrement et d’éviter les activités extérieures durant les heures les plus chaudes de la journée. Les populations les plus vulnérables, telles que les personnes âgées et les jeunes enfants, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Outre la chaleur, plusieurs autres régions, dont In Guezzam, Laghouat, Béni-Abbès, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Djanet, Djelfa, El-Bayadh, Naâma et Béchar, devraient connaître des orages accompagnés de vents violents. Ces phénomènes météorologiques combinés exigent une vigilance accrue de la part des résidents et des autorités locales.

Une semaine sous le signe de la chaleur

Les prévisions météorologiques pour les jours à venir indiquent que la canicule va persister dans plusieurs régions du pays. À Tizi Ouzou, les températures devraient atteindre 42 degrés, tandis qu’à Alger, la capitale, elles devraient avoisiner les 35 degrés. Tipaza connaîtra des températures autour de 40 degrés, et Blida devrait enregistrer environ 37 degrés.

Dans le sud et l’intérieur du pays, la chaleur sera également très présente. À Tamanrasset, le mercure atteindra 43 degrés, et Tindouf et Sétif verront leurs températures grimper jusqu’à 35 degrés. Illizi sera également chaud avec des prévisions de 42 degrés, et Mila devrait atteindre 37 degrés.

Les autorités rappellent l’importance de suivre les conseils de précaution : rester hydraté, utiliser des ventilateurs ou climatiseurs si possible, et éviter les expositions prolongées au soleil. Les agriculteurs et les éleveurs sont également encouragés à protéger leurs animaux et cultures contre la chaleur intense.

En résumé, ce samedi 8 juin 2024 marque une période de chaleur exceptionnelle en Algérie, avec des températures élevées dans plusieurs régions. Les habitants sont invités à rester informés et à suivre les recommandations des autorités pour assurer leur sécurité et leur bien-être durant cette canicule