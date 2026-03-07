Météo en Algérie : de fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas ce samedi 7 mars

L’Office national de la météorologie a émis un bulletin météorologique spécial annonçant le retour de pluies parfois soutenues dans plusieurs wilayas du pays. Selon les prévisions, ces précipitations pourraient atteindre entre 20 et 40 millimètres localement.

Cette nouvelle perturbation confirme le retour d’un temps instable sur une partie du territoire national, après plusieurs jours marqués par des conditions météorologiques relativement calmes. Les services météorologiques invitent ainsi les habitants des régions concernées à rester vigilants face à l’évolution de la situation.

Pluies en Algérie : plusieurs wilayas placées sous vigilance météo ce samedi

Selon un premier bulletin de vigilance, des pluies parfois soutenues devraient se poursuivre durant la matinée de ce samedi. Les précipitations pourraient se maintenir jusqu’à 09h00 dans plusieurs wilayas du centre du pays.

Les régions d’Alger, de Blida et de Boumerdès figurent parmi les zones directement concernées par cet épisode pluvieux matinal. Dans ces wilayas, les cumuls de pluie pourraient localement se montrer significatifs, ce qui pourrait provoquer des chaussées glissantes et compliquer les déplacements.

Face à cette situation, les services météorologiques recommandent aux automobilistes d’adapter leur conduite et de redoubler de vigilance, en particulier sur les axes routiers les plus fréquentés.

Les perturbations ne devraient toutefois pas se limiter à la matinée. En effet, un second bulletin météorologique annonce la poursuite de précipitations parfois importantes dans d’autres wilayas du centre du pays durant l’après-midi de ce samedi.

Les pluies pourraient se maintenir jusqu’à 15h00 dans les wilayas de Médéa, Bouira et Tizi Ouzou. Dans ces régions, les conditions météorologiques pourraient rester instables pendant plusieurs heures, avec des averses parfois marquées.

Les habitants de ces wilayas doivent suivre l’évolution des bulletins météorologiques et rester attentifs aux éventuelles mises à jour des services compétents.

Un nouvel épisode pluvieux attendu dans la soirée

La journée de samedi devrait se conclure par un nouvel épisode de pluies dans plusieurs wilayas de l’ouest et du centre-ouest du pays. Les services de Météo Algérie prévoient en effet le retour de précipitations localement marquées à partir de 21h00.

Ces pluies pourraient persister jusqu’à l’aube de dimanche et concerner plusieurs wilayas, notamment Aïn Defla, Tissemsilt, Chlef, Relizane et Mascara.

Dans ces régions, les précipitations pourraient se manifester par moments sous forme d’averses soutenues. Les autorités recommandent donc aux citoyens de rester vigilants, notamment dans les zones sujettes aux accumulations d’eau.

Au total, cette succession d’épisodes pluvieux illustre une instabilité météorologique qui touche plusieurs régions du pays en l’espace de quelques heures. Les services météorologiques continueront de suivre l’évolution de la situation et publieront, si nécessaire, de nouveaux bulletins afin d’informer la population.