Météo en Algérie ce 16 juillet : Alerte canicule, jusqu’à 47°C dans ces wilayas

La journée de ce mercredi 16 juillet 2025 s’annonce sous le signe des contrastes météorologiques en Algérie, avec une vague de chaleur accablante frappant le Sud et le Sud-Est, tandis que des orages localement intenses sont attendus sur l’Est et le Centre-Est du pays.

Ce matin, un léger brouillard a voilé les régions côtières et l’intérieur du pays. Le ciel devrait cependant se dégager progressivement sur l’ensemble des régions du Nord, à l’exception notable de l’Est où quelques nuages persisteront.

Météo en Algérie : vigilance sur l’Est et le Centre-Est

L’après-midi sera particulièrement agitée sur l’Est. Les services météorologiques ont lancé une alerte concernant des pluies orageuses localement intenses qui toucheront les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna et Biskra.

Les habitants des Aurès devront également se préparer à des foyers orageux pouvant entraîner des averses parfois importantes, accompagnées de grêle. Le vent, quant à lui, restera faible à modéré sur l’ensemble des régions nord du pays.

Le Sud sous le joug de la canicule

Le Sud algérien subira de plein fouet une vague de chaleur avec des températures excessivement élevées. Une alerte canicule a été émise pour les wilayas de Ouargla, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Timimoun et Bordj Badji Mokhtar.

À partir des frontières algéro-maliennes, en remontant vers le Sahara Central et le Sud-Ouest, des foyers orageux sont prévus dans l’après-midi et en soirée, ajoutant un élément d’instabilité malgré la chaleur. Le reste des régions sahariennes bénéficiera d’un temps généralement clair.

🟢 À LIRE AUSSI : Eté 2025 et baignade : le ministère de l’Intérieur met en garde les citoyens

La vitesse du vent sera de faible à modérée sur Béchar, le Nord des Oasis et le reste des régions du Sud. Toutefois, une vigilance est de mise du côté des frontières algéro-maliennes, du Tassili et de Djanet, où le vent pourra souffler avec une force assez élevée, provoquant localement des envolées de sable.

Les températures attendues pour ce mercredi 16 juillet

Les thermomètres afficheront des valeurs particulièrement élevées sur l’ensemble du territoire :

Matin :

Entre 29 et 36°C sur les régions côtières .

. Entre 31 et 38°C sur l’intérieur et les Hauts-Plateaux .

. Entre 38 et 47°C sur le Sahara.

Après-Midi :

Entre 29 et 34°C sur les régions côtières.

Entre 29 et 40°C sur l’intérieur et les Hauts-Plateaux .

. Entre 39 et 48°C sur le Sahara.

Nuit :

Entre 23 et 27°C sur les régions côtières .

. Entre 21 et 30°C sur l’intérieur et les Hauts-Plateaux .

. Entre 33 et 41°C sur le Sahara.

Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment dans les zones touchées par la canicule, et recommandent de suivre scrupuleusement les consignes de sécurité en cas d’orages et de vents violents. Restez informés des bulletins météorologiques locaux pour toute mise à jour.

🟢 À LIRE AUSSI : Météo : Alerte à une vague de chaleur dans cette région ce samedi