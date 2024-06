Météo en Algérie : canicule sévère dans ces 3 wilayas

L’ONM a émis une alerte de niveau 2 en raison des conditions météorologiques extrêmes prévues pour aujourd’hui, samedi 22 juin, et demain, dimanche 23 juin 2024.

Les wilayas concernées par cette alerte sont Adrar, In Salah, l’ouest de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, où une canicule sévère est attendue.

Les températures maximales atteindront ou dépasseront les 49°C, tandis que les températures minimales oscilleront entre 34°C et 38°C.

Ces conditions extrêmes posent un danger important pour la santé publique, avec des risques accrus de déshydratation et de coups de chaleur.

En outre, les régions de Ouargla, In Guezzam et Djanet seront également touchées par des vents de sable, rendant les conditions de visibilité difficiles et augmentant les risques pour la santé respiratoire.

Prévisions Météo pour les 2 prochains jours

Pour les deux prochains jours, les régions affectées par la canicule et les vents de sable devront se préparer à des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes.

Adrar, In Salah, l’ouest de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar connaîtront des températures maximales atteignant ou dépassant les 49°C durant la journée, avec des températures nocturnes restant élevées entre 34°C et 38°C.

Ouargla subira également une canicule avec des températures extrêmement élevées et des vents de sable augmentant les difficultés pour les résidents.

A In Guezzam et Djane, les vents de sable perturberont la visibilité et les conditions de vie quotidienne, avec des rafales pouvant soulever des quantités significatives de sable.

Les habitants des régions affectées sont fortement encouragés à limiter leurs activités extérieures durant les heures les plus chaudes de la journée, à s’hydrater régulièrement, à rester à l’abri du soleil et à utiliser des moyens de protection contre la chaleur et le sable.

Il est également recommandé de suivre les mises à jour météorologiques et les directives des autorités locales pour assurer la sécurité de tous.