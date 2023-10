Météo en Algérie : alerte vent violent pour plusieurs wilaya

Pour ce samedi 21 octobre, l’Office National de la Météorologie (ONM) à émis une alerte météo, avec un avertissement de vent violent de Niveau 01.

L’Algérie est actuellement en alerte météo, avec un avertissement de vent violent de Niveau 01 émis par l’Office National de la Météorologie (ONM) à émis une al erte vigilance jaune est de rigueur.

Les résidents des wilayas suivantes sont invités à la prudence : Alger, Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, Tipaza, El-Oued, Timimoun, Relizane, Béjaïa, Ghardaïa, Touggourt, Msila, In-Salah, Tizi-Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Annaba, Aïn-Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El-Meniaa, Skikda, El-Mghair, Jijel, Aïn-Defla, Biskra, El-Tarf, Adrar, Boumerdès, Mascara, Ouled-Djellal, Oran, et Blida.

Prévisions Météo pour ce samedi 21 octobre

En ce qui concerne les prévisions météo pour aujourd’hui, l’Algérie connaîtra une grande variété de conditions climatiques. Les températures sont diverses, allant de douces à élevées, reflétant la géographie variée du pays.

Dans les régions côtières et de montagne, telles que Blida, Médéa, Tizi Ouzou, Bejaia, Chlef, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Setif, Constantine, les températures oscillent entre 17 et 27 degrés Celsius. Blida et Médéa commenceront la journée avec une température de 17 degrés Celsius, tandis que Constantine connaîtra une journée chaude avec une maximale de 27 degrés Celsius.

Cependant, dans les wilayas du Sud, comme Tindouf, Illizi, In Guezzam, Djanet, In Salah et Tebessa, les températures atteindront des sommets. Tindouf enregistrera une maximale de 29 degrés Celsius, tandis qu’Illizi connaîtra une journée chaude avec une maximale de 36 degrés Celsius. Les résidents d’In Guezzam devront faire face à des températures très élevées, atteignant 38 degrés Celsius.

Djanet profitera d’une journée chaude avec une maximale de 32 degrés Celsius, tandis qu’In Salah enregistrera des températures atteignant 38 degrés Celsius. Tebessa connaîtra une journée chaude avec des températures atteignant 28 degrés Celsius.

Ces prévisions reflètent la diversité des conditions météorologiques en Algérie pour aujourd’hui. La vigilance jaune est de rigueur en raison du vent violent dans plusieurs régions du pays. Il est essentiel de suivre les alertes locales et de prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les citoyens