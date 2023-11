Météo en Algérie : alerte vent violent pour plusieurs régions

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis des alertes de niveau 2 pour des vents violents touchant certaines régions de l’Est de l’Algérie. Deux alertes distinctes ont été émises pour des prévisions de vents intenses.

Ainsi, la première alerte concerne les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, avec des vitesses de vent estimées à 60/70 km/h en provenance du Nord-Ouest. Cette alerte est en vigueur du vendredi 24 novembre 2023 à 15h00 au samedi 25 novembre 2023 à 15h00.

La seconde alerte englobe les wilayas de Khenchela et Tébessa, où des vents similaires de Nord-Ouest à 60/70 km/h sont prévus. Cette alerte est valable du vendredi 24 novembre 2023 à 18h00 au samedi 25 novembre 2023 à 12h00.

Ces alertes mettent donc en garde contre des conditions météorologiques potentiellement dangereuses, pouvant entraîner des perturbations dans les déplacements et les activités extérieures. Les habitants concernés sont invités à suivre attentivement les directives de sécurité émises par les autorités locales.

Prévision météo pour le 25 novembre

Les prévisions météorologiques pour les jours à venir en Algérie dessinent un tableau de variations thermiques distinctes selon les régions.

Certains endroits, tels que Bouira et Bejaia, connaîtront des températures plus fraîches, avoisinant les 14 degrés Celsius. Tizi Ouzou, avec ses paysages montagneux, attend des journées à environ 16 degrés Celsius, offrant un équilibre entre fraîcheur et température modérée.

À l’opposé, des régions comme Tindouf et Tamanrasset se préparent à des températures plus douces, respectivement aux environs de 21 et 24 degrés Celsius. Illizi et Djanet maintiendront des températures agréables aux alentours de 19 degrés Celsius.

En parallèle, Ghardaia et Msila offriront une chaleur modérée, avec des prévisions oscillant autour de 20 et 18 degrés Celsius. Alger connaîtra des journées à environ 18 degrés Celsius, tandis que Blida et Jijel seront un peu plus fraîches, affichant respectivement des températures de 13 et 15 degrés Celsius.