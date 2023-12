Météo en Algérie : alerte vent violent pour 6 wilayas

Aujourd’hui, le vendredi 01 decembre 2023, une alerte météo émise par l’ONM pour plusieurs régions d’Algérie signale un épisode de vents violents. La vigilance jaune est en cours pour Laghouat, Tébessa, Batna, El-Bayadh, Khenchela et Naâma. Il est recommandé d’être attentif face à ces conditions météorologiques.

Prévisions météo pour aujourd’hui en Algérie

Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui en Algérie révèlent une diversité de températures selon les régions. Bouira affichera une température de 22°C tandis que Bejaia prévoit une légère hausse à 23°C.

Bordj Bou Arreridj enregistrera une température de 19°C, suivie de Setif avec 18°C. Tizi Ouzou connaîtra une journée plus chaude avec 24°C, tandis qu’Alger devrait atteindre les 25°C. Batna maintiendra une température de 18°C, alors que Tindouf et In Salah connaîtront une journée à 24°C.

Illizi, quant à elle, affichera une température plus élevée à 26°C, suivie de Constantine avec 21°C et Medea avec 20°C. Ces variations témoignent de la diversité climatique à travers le territoire algérien pour cette journée.

Conditions météorologiques prévues

Dans les régions du nord, le ciel sera dégagé à partiellement voilé en général, devenant de plus en plus voilé localement nuageux sur l’ouest et le centre en fin d’après-midi. Quelques pluies sont prévues sur les régions côtières et intérieures à partir de la soirée, gagnant l’est ultérieurement.

Au sud, le ciel sera dégagé à partiellement voilé en général, devenant voilé localement nuageux sur le sud-ouest en fin d’après-midi. Une tendance orageuse faible est prévue sur la région de Tindouf en soirée.

Les températures maximales pour aujourd’hui sont prévues comme suit :

• Entre 23°C et 27°C sur les régions côtières.

• Entre 16°C et 28°C sur les régions intérieures.