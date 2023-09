Météo en Algérie : alerte sur plusieurs wilayas

Selon les dernières informations de l’Office National de la Météorologie, l’Algérie connaît actuellement une situation météorologique contrastée.

En effet, l’Office National de la Météorologie a émis une alerte de niveau 01 « Vigilance Jaune » pour plusieurs régions de l’Algérie. Cette alerte concerne les villes d’In-Guezzam, Tamanrasset, In-Salah, Djanet, et Illizi. Il est essentiel que les habitants de ces zones restent attentifs aux conditions météorologiques en évolution.

D’autres wilayas, seront concerné par de violents vents : Ouargla, El Menia, Timimoun, In Salah et Adrar.

Dans ces régions, le risque d’orage est présent, et il est conseillé de suivre régulièrement les mises à jour de la météo locale. Les orages peuvent entraîner des précipitations soudaines, des rafales de vent et même de la grêle, ce qui peut avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens. Il est donc recommandé de prendre des précautions appropriées, notamment en évitant de sortir inutilement pendant les périodes d’orage.

Prévisions Météo du vendredi 29 septembre 2023

L’ONM a communiqué les prévisions météo en Algérie. À Alger, la capitale, une journée partiellement nuageuse est prévue, avec des températures allant de 16 °C le matin à 27 °C l’après-midi.

Dans la ville de Boumerdes, le ciel sera plutôt dégagé, offrant des conditions agréables avec des températures oscillant entre 16 °C et 28 °C. À Béjaia, le ciel devrait également être dégagé, avec des températures variant de 18 °C au petit matin à 26 °C l’après-midi.

En revanche, Msila connaîtra une journée particulièrement chaude avec un thermomètre qui atteindra les 39 °C. Biskra enregistre une température maximale de 31 °C sous un ciel sans nuages, tandis qu’à In Guezzam, la journée sera étouffante avec une température maximale atteignant les 41 °C.

Djanet profitera d’une journée ensoleillée avec une température de 34 °C, tandis que Tindouf connaîtra une chaleur intense avec une maximale de 39 °C. Tipaza offrira des conditions plus douces avec une maximale de 28 °C, tandis que Bouira et Tizi Ouzou connaîtront des températures maximales de 31 °C et 30 °C respectivement.