Météo en Algérie : alerte pluie sur plusieurs wilayas ce vendredi 24 novembre

L’ONM, a lancé une alerte météorologique de niveau 2 pour plusieurs wilayas en Algérie, annonçant des précipitations abondantes et des variations significatives des températures.

Cette alerte concerne notamment les régions côtières de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa.

Les estimations prévoient des quantités de pluie allant de 40 à 60 mm, pouvant atteindre voire dépasser localement les 80 mm, en particulier le long des côtes. Cette alerte est en vigueur jusqu’au Vendredi 24 Novembre 2023 à 15h00.

Prévisions climatiques en Algérie

Les prévisions météorologiques pour demain, le vendredi 24 Novembre 2023, révèlent des variations de température conséquentes à travers le territoire algérien.

Sur les régions côtières, les températures oscilleront entre 16°C et 19°C, offrant un climat tempéré propice aux activités extérieures. Pendant ce temps, à l’intérieur des terres, les températures varieront entre 7°C et 19°C, apportant un contraste notable entre les différentes régions du pays. Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures comprises entre 15°C et 30°C, confirmant la persistance d’un climat plus chaud et sec dans ces zones.

Les prévisions météorologiques détaillées montrent des nuances dans les conditions climatiques à travers l’Algérie. Dans les régions occidentales, on prévoit un ciel partiellement nuageux avec des éclaircies à l’aube, évoluant vers un ciel clair à partiellement nuageux en cours de journée.

Pour les régions centrales et orientales, des nuages couvriront le ciel côtier et intérieur, accompagnés de quelques averses sporadiques, parfois orageuses. Une amélioration graduelle du temps est prévue à partir de midi pour les régions centrales, et au cours de la nuit pour les régions orientales.

Dans les hauts plateaux et la région des Aurès, des nuages intermittents, parfois denses, seront présents avec quelques épisodes pluvieux.

Quant aux régions du sud, le nord du Sahara et la région des oasis devraient connaître des précipitations, tandis que les autres zones du sud jouiront d’un ciel clair à partiellement nuageux.