Météo en Algérie : alerte fortes pluies dans plusieurs régions

Alors que le week-end pointe timidement le bout de son nez, les prévisions météorologiques pour aujourd’hui s’annoncent diverses à travers les différentes régions du pays.

Dans les régions du Centre et de l’Est, le ciel évoluera progressivement vers une couverture nuageuse de plus en plus dense.

Des averses de pluie parfois orageuses sont à prévoir, avec une intensité notable sur les régions côtières, intérieures, ainsi que sur les hauts plateaux est et les aures dès l’après-midi.

Au niveau des régions Sahariennes les prévisions météorologiques sont plus clémentes dans ces régions. Sur le nord du Sahara et les oasis, le ciel sera souvent voilé, se couvrant par moments de nuages accompagnés d’averses de pluie, notamment sur les oasis durant l’après-midi.

En revanche, les autres régions jouiront généralement d’un ciel dégagé.

Les températures maximales pour cette journée varieront selon les régions. Elles oscilleront entre 16°C et 19°C sur les régions côtières, entre 11°C et 18°C sur les régions intérieures, et entre 17°C et 33°C sur les régions sahariennes.

BMS : Alerte aux fortes pluies dans plusieurs wilayas

En cette fin de semaine, une alerte est émise concernant des averses de pluie parfois orageuses qui toucheront plusieurs wilayas du pays. Ainsi, les wilayas de Aïn Defla, Blida, le nord de Médéa, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna et Tébessa sont concernées.

Cette alerte est valide du vendredi 16 février 2024 à 15h00 jusqu’au samedi 17 février 2024 à 18h00. Les quantités de pluie estimées varieront entre 20 et 40 mm, avec localement des cumuls pouvant atteindre voire dépasser les 50 mm.

Les habitants de ces régions sont invités à la prudence et à prendre les précautions nécessaires pour faire face à ces conditions météorologiques potentiellement agitées.