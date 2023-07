Météo en Algérie : Alerte canicule sur plusieurs Wilayas

L’office national de la météorologie sonne l’alerte en ce vendredi 28 juillet 2023. Une intense vague de chaleur s’est abattue sur plusieurs wilayas du pays, portant la température à des niveaux préoccupants.

Des régions de l’Algérie sont alors confrontées à une canicule sévère. La wilaya de Djelfa, M’sila, l’Ouest de Batna, le Sud de Khenchela et le Sud de Tébessa font face à des températures oscillant entre 44°C et 46°C. Une alerte de niveau 2 est maintenue pour ces régions pour la journée de vendredi 28 et samedi 29 juillet 2023. Les températures minimales ne sont pas en reste, avec des valeurs entre 30°C et 34°C.

Le Sud du pays n’échappe pas non plus à cette vague de chaleur. IN SALAH, TIMIMOUN, ADRAR, et BORDJ-BADJI-MOKHTAR continuent de supporter une canicule de niveau 2, avec des températures maximales s’élevant entre 48°C et 49°C. Les températures minimales dans ces régions restent alors élevées, fluctuant entre 34°C et 39°C. Cette situation devrait persister jusqu’au samedi 29 juillet 2023.

Prévisions météorologique du vendredi 29 Juillet 2023

Le Nord du pays connaît un ciel partiellement voilé, alors que dans les régions sahariennes, le ciel est également partiellement voilé sur le sud-ouest, le Sahara central, l’extrême sud et le long de la frontière algéro-malienne.

En fin d’après-midi et en soirée, ces régions peuvent connaître le développement de quelques foyers orageux isolés. Dans les autres régions, le ciel reste généralement dégagé.

Les températures varient de manière significative à travers le pays. Sur la côte, les températures fluctuent donc entre 29 et 38°C. Les régions intérieures connaissent des températures plus élevées, de l’ordre de 33 à 46°C. Dans le sud, les températures atteignent des sommets, oscillant entre 38 et 49°C.

Pour aujourd’hui, les températures dans quelques villes sont les suivantes : Alger et Boumerdes sont à 34°C, Bejaia à 30°C, Tipaza à 35°C, Blida à 34°C, Djanet à 40°C, Tlemcen à 27°C et Constantine à 36°C.