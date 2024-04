Météo en Algérie : alerte aux vents de sable malgré le beau temps

Les prévisions météorologiques pour les prochains jours annoncent le retour tant attendu du beau temps sur l’ensemble du territoire, d’après les données récentes de l’Office National de la Météorologie (ONM). Après une période de fluctuations et d’incertitudes, des journées ensoleillées et des températures plus douces se profilent à l’horizon.

Les températures prévues dans différentes régions du pays donnent un aperçu des conditions à venir. Bejaia devrait enregistrer des températures autour de 20 degrés Celsius, tandis que M’Sila et Constantine sont prévues à 22 et 23 degrés Celsius respectivement.

Alger devrait connaître des températures autour de 21 degrés Celsius, tandis qu’à l’ouest, Oran devrait osciller autour de 26 degrés Celsius. Dans l’est du pays, Setif prévoit des températures aux alentours de 20 degrés Celsius.

Dans les régions méridionales, les températures seront plus élevées. Tindouf pourrait atteindre jusqu’à 32 degrés Celsius, tandis qu’à Illizi et In Guezzam, elles pourraient grimper jusqu’à 40 et 41 degrés Celsius respectivement. Ces températures plus chaudes nécessiteront une adaptation aux conditions météorologiques.

Alerte météo : Quelles sont les wilayas concernées ?

Malgré ce retour annoncé du beau temps, des alertes sont émises pour certaines régions du pays. Des alertes de vigilance jaune sont en vigueur pour des zones sensibles telles qu’Ouarzazate, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Tindouf, Illizi, El Bayadh, Adrar, Naâma, et Blida, en raison de vents de sable prévus.

Il est donc fortement recommandé aux résidents de ces régions de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre les effets potentiels des vents de sable.

En conclusion, bien que les prévisions météorologiques annoncent un retour du beau temps, il est essentiel de rester attentif aux alertes et aux changements dans les conditions météorologiques. En prenant les mesures appropriées, chacun peut se préparer à profiter pleinement des conditions météorologiques plus clémentes à venir.